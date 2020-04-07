Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,24
29,38
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Рекорды погоды в Киеве: первые три месяца стали самыми теплыми за 140 лет

7 апреля, 20:17

Мила Князьская-Ханова

Начало 2020 года превысило предыдущий рекорд на 6,4 градусов

Первый квартал 2020 года оказался самым теплым в столице за 140 лет наблюдений, сообщают климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Для расчетов были использованы данные, которые хранятся в государственном архиве гидрометеорологических наблюдений.

Так, самым холодным периодом январь-март был в 1942 году – -10,3° С. Самым теплым оказалось нынешнее начало года – + 3,3° С, это превысило среднее значение за 140 лет на 6,4 ° С, то есть, начало года оказалось уникальным.

Реклама

Ранее мы сообщали, что нынешний февраль в столице занял четвертую позицию среди самых теплых с 1881 года. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Так, среднемесячная температура февраля в столице составляла +2,5 °С, что на 6,7 °С выше климатической нормы.

В тренде
Ужесточение карантина в Киеве: какие магазины могут работать и как (список)

Отметим, что впервые за 140 лет наблюдений в столице метеорологическая зима так и не наступила, а уже 10 февраля началась метеорологическая весна.

Напомним, что в феврале погода в Киеве била рекорды несколько раз. Так, 18 февраля в столице был превышен на 0,9 °С температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в 1950 году. Среднесуточная температура составляла +5,9 °С. Этот рекорд с 10 февраля начал в Киеве метеорологическую весну.

А тем временем Европу серьезно терзали ураганы, особенно пострадала Британия. Подробнее смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев рекорды весна температурный рекорд первый квартал

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На въезде в Киев растянулась пробка на десятки километров: что произошло
На въезде в Киев растянулась пробка на десятки километров: что произошлоДругие новости
Коронавирус в Киевской области: заболевших уже 52
Коронавирус в Киевской области: заболевших уже 52Другие новости
"Двое неполноценных детей": Кличко пополнил коллекцию своих "ляпов" (видео)Другие новости
"Люди есть хотят, открывай": в Киеве с утра штурмовали рынки. Репортаж "Сегодня". ВидеоДругие новости
Обсервация эвакуированных украинцев: появились фото и видео из Пущи-Водицы
Обсервация эвакуированных украинцев: появились фото и видео из Пущи-ВодицыДругие новости
Новая смерть от коронавируса в Киеве: умер 35-летний мужчина
Новая смерть от коронавируса в Киеве: умер 35-летний мужчинаДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...