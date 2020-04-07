Рекорды погоды в Киеве: первые три месяца стали самыми теплыми за 140 лет

Первый квартал 2020 года оказался самым теплым в столице за 140 лет наблюдений, сообщают климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Для расчетов были использованы данные, которые хранятся в государственном архиве гидрометеорологических наблюдений.

Так, самым холодным периодом январь-март был в 1942 году – -10,3° С. Самым теплым оказалось нынешнее начало года – + 3,3° С, это превысило среднее значение за 140 лет на 6,4 ° С, то есть, начало года оказалось уникальным.

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Ранее мы сообщали, что нынешний февраль в столице занял четвертую позицию среди самых теплых с 1881 года. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Так, среднемесячная температура февраля в столице составляла +2,5 °С, что на 6,7 °С выше климатической нормы.

Отметим, что впервые за 140 лет наблюдений в столице метеорологическая зима так и не наступила, а уже 10 февраля началась метеорологическая весна.

Напомним, что в феврале погода в Киеве била рекорды несколько раз. Так, 18 февраля в столице был превышен на 0,9 °С температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в 1950 году. Среднесуточная температура составляла +5,9 °С. Этот рекорд с 10 февраля начал в Киеве метеорологическую весну.

А тем временем Европу серьезно терзали ураганы, особенно пострадала Британия. Подробнее смотрите в сюжете:

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