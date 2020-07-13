Українська
$ 26,95
30,4
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Резкое похолодание в Киеве: со спадом жары придут дожди и грозы

13 июля, 10:08

Наталья Руда Наталья Руда

Осадков следует ожидать в пятницу

После жарких и сухих выходных в столице в понедельник, 13 июля, резко снизилась температура.

Реклама

Как сообщается на сайте Укргидрометцентра, сегодня в Киеве ожидается до +19...+21 градуса днем, по области будет такая же температура. Синоптики прогнозируют переменную облачность.

При этом по данным сайта sinoptik.ua, по состоянию на 9:00 в столице было всего лишь +13 градусов, а максимальная температура воздуха сегодня будет только +18 градусов.

Реклама

Согласно прогнозу сайта, свежая погода будет почти всю неделю, а теплее всего будет в пятницу, 17 июля, – до +24...+26 градусов, вместе с тем, дождей не прогнозируют.

В тренде
Киевлян ждет резкий перепад температуры: синоптики дали прогноз

Немного отличается прогноз у Укргидрометцентра. Так, синоптики тоже обещают нежаркую погоду на этой неделе, однако 17 июля в Киеве и области прогнозируют дожди с грозами.

Реклама

Отметим, что снижение температуры сегодня будет наблюдаться почти по всей Украине, кроме восточных регионов.

Напомним, что в ночь с 11 на 12 июля на западе Украины дожди обесточили 100 населенных пунктов и подтопили дороги и жилые дома.

О том, как уберечься от влияния погодных контрастов, смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом на деревьях появилась жуткая паутина (фото)
Под Киевом на деревьях появилась жуткая паутина (фото)Другие новости
Вспышка коронавируса в Киеве: на Оболони закрыли отделение Пенсионного фонда
Вспышка коронавируса в Киеве: на Оболони закрыли отделение Пенсионного фондаДругие новости
В Киеве строят новый парк возле озера (фото)
В Киеве строят новый парк возле озера (фото)Другие новости
В Киеве появилась необычная скульптура с белыми медведями: фото
В Киеве появилась необычная скульптура с белыми медведями: фотоДругие новости
Когда в Украине наконец-то спадет жара: синоптик дала прогноз
Когда в Украине наконец-то спадет жара: синоптик дала прогнозУкраина
В Киеве зафиксировали новую вспышку коронавируса в общежитии: подробности
В Киеве зафиксировали новую вспышку коронавируса в общежитии: подробностиДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять