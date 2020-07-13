Резкое похолодание в Киеве: со спадом жары придут дожди и грозы

После жарких и сухих выходных в столице в понедельник, 13 июля, резко снизилась температура.
Как сообщается на сайте Укргидрометцентра, сегодня в Киеве ожидается до +19...+21 градуса днем, по области будет такая же температура. Синоптики прогнозируют переменную облачность.
При этом по данным сайта sinoptik.ua, по состоянию на 9:00 в столице было всего лишь +13 градусов, а максимальная температура воздуха сегодня будет только +18 градусов.
Согласно прогнозу сайта, свежая погода будет почти всю неделю, а теплее всего будет в пятницу, 17 июля, – до +24...+26 градусов, вместе с тем, дождей не прогнозируют.
Немного отличается прогноз у Укргидрометцентра. Так, синоптики тоже обещают нежаркую погоду на этой неделе, однако 17 июля в Киеве и области прогнозируют дожди с грозами.
Отметим, что снижение температуры сегодня будет наблюдаться почти по всей Украине, кроме восточных регионов.
Напомним, что в ночь с 11 на 12 июля на западе Украины дожди обесточили 100 населенных пунктов и подтопили дороги и жилые дома.
О том, как уберечься от влияния погодных контрастов, смотрите в сюжете:
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