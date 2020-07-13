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В Украину идет резкое похолодание: синоптики дали прогноз (карта)

13 июля, 08:36

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В некоторых регионах пройдут дожди

В Украину после температурных качельидет похолодание. Уже в понедельник, 13 июля, столбики термометров резко опустятся. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

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На западной Украине температура воздуха составит 18-21 градусов тепла. Ветер будет северо-западный до 7-12 м/с.

В центре и на севере страны температура воздуха установится на уровне 19-21 градусов тепла. Лишь в Сумской области столбики термометра поднимутся до 24 градусов с отметкой плюс. Жарче всего будет в Полтавской области, там температура составит 27 градусов выше нуля. Кроме того, в центральных, северных и южных регионах ожидаются дожди. Только в Киеве, Житомире и Виннице без осадков.

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А вот в восточных регионах прохлады ждать не стоит. Тут температура воздуха достигнет 29 градусов тепла. На юге Украины также будет жарко. Местами вероятны осадки. В Одесской области можно будет ощутить прохладу. Там столбики термометров покажут 24 градуса тепла.

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Ранее мы сообщали, что киевлян ждет резкий перепад температуры.

О том, как уберечься от влияния погодных контрастов, смотрите в сюжете:

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