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Рубка деревьев ради метро на Виноградарь: в Киеве разгорелся новый скандал

6 декабря, 14:03

Александр Марущак

На Межевой срезают старые и аварийные деревья

Фото: Юрий Дидовец/Facebook

Фото: Юрий Дидовец/Facebook

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Строительство метро на Виноградарь в Киеве – снова в эпицентре скандала из-за вырубки деревьев на улице Межевой. Здесь началась массовая рубка старых тополей и акаций.

Соответствующие фото опубликовал на своей странице депутат Киеврады Юрий Дидовец. По его словам, вырубка деревьев – это вынужденная мера, а деревья к тому же старые и уже аварийные.

"После завершения работ по строительству метро на этом месте проектом предусмотрена дорога. Я поинтересовался у местных жителей, что они хотят больше – сквер или дорогу. Мнение разделилось 50 на 50", – рассказал сайту "Сегодня" Юрий Дидовец.

Фото: Юрий Дидовец/Facebook

Фото: Юрий Дидовец/Facebook

В "Киевзеленстрое" нам сообщили, что вырубка деревьев связана со строительством тоннелей метро на Виноградарь, но вырезанием деревьев занимаются не их сотрудники.

В "Киевметрострое" нам сообщили, что вырубкой деревьев на улице Межевой занимаются они.

"Да, деревья вырубаются. Все это делается в рамках утвержденного проекта по строительству двух станций метро на Виноградарь – "Мостицкая" и "Проспект Правды". После демонтажа деревьев начнется строительство тоннелей и улица Межевая будет перекрыта для проезда транспорта на время строительства", – рассказали нам в "Киевметрострое".

Напомним, что ранее в столице уже был скандал из-за вырубки деревьев ради строительства метро на Виноградарь в заповедном парке "Сырецкий Гай" и уничтожения ручья под названием Брод.

Отметим, общая стоимость ввода в эксплуатацию станций метро "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 6 млрд гривен.

Также сообщалось, что в бюджете Киева на 2019 год на строительство метро на жилищный массив Виноградарь предусмотрено 760 млн грн (общая смета проекта — более 11 млрд грн).

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Киев метро вырубка Виноградарь

Источник: Сегодня

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