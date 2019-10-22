Самые необычные отели Киева: космический корабль, Босх и эротические приключения

В столице можно почувствовать себя космонавтом и персонажем картины Иеронима Босха

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Отель будущего с капсулами вместо кроватей, в которых как будто путешествуешь в космолете. Тематические апартаменты с атмосферой, приспособленной возбуждать воображение и не только. И даже "умный" отель по последнему слову техники. Где пожить в Киеве, чтобы впечатлений хватило надолго, выяснили новости "Сегодня".

Отель в центре столицы с настоящими космическими капсулами. Все как в голливудском блокбастере о покорении космических пространств. Для каждого клиента – отдельный борт, нашпигованный по последнему слову техники.

"Есть две USB-зарядки, а также вход для наушников, чтобы смотреть телевизор. Можно изменить цвет подсветки, которая на зеркале. Сама капсула может быть открыта только с помощью запрограммированной карты" – рассказывает Лилия Заяц, операционный директор отеля.

Капсула сама поддерживает заданный климат. Для безопасности имеет систему вентиляции. Кровать подстраивается к положению тела гостя во время сна. Принять космический борт может около тридцати жильцов. Одинарные номера стоят 1000 гривен в сутки. Есть капсулы и для пар.

В стоимость также входит и специальная тематическая пижама. Облачение цвета фуксии выдают каждому посетителю перед сном. Грязные вещи можно сдавать в химчистку. А хранить предлагают в шкафу, открыть который можно только по отпечатку пальца.

Другое интересное заведение психолог Елена Соловьёва продумала специально для семейных пар, которым не хватает в отношениях остроты. Номеров семь. В каждом новое развлечение или приключение. Есть даже комната, выполненная в стиле творчества Иеронима Босха. Стены здесь расписаны изображениями известных картин художника.

"Сад земных наслаждений Босха. Мы находимся фактически внутри триптиха", – комментирует Елена Соловьева, владелица отеля

А еще есть отель с собственным "умом". Там все работает от датчиков движения. Включать и отключать ничего не надо. Даже вызвать персонал можно голосовыми указаниями. Сантехника чувствует, нужен ли напор воды, а жалюзи на окнах заботятся о умеренной освещенности комнаты.

Но помимо интересных и высокотехнологичных отелей в Киеве есть и куда более неприятные места. Не так давно новости "Сегодня" писали об ужасах хостелов в Киеве. Ведь в столице начали работать оперативные группы, которые проверяют столичные хостелы. Напомним, в состав проверяющих входят представители РГА, Нацполиции и Ассоциации хостелов Киева.

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