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Сеть взорвалась фотожабами на смог и гарь в Киеве

17 апреля, 13:42

Александр Марущак, Наталья Руда

Жители столицы, месяц сидящие на карантине, с юмором отреагировали на ЧП

Пыльная буря, которая вчера накрыла Киев, едкий запах гари в воздухе, а также пожары в Чернобыльской зоне подтолкнули киевлян с юмором отнестись к ситуации. Жители столицы публикуют в социальных сетях множество фотожаб, чтобы хоть как-то отвлечься от безысходности.

Сайт "Сегодня" собрал самые яркие шутки из социальных сетей.

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Напомним, песчаный ураган также 16 апреля наблюдался по всей Киевской области. Сильный ветер в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС раздул дым с тлеющих территорий леса, на которых больше недели бушевали сильные пожары.

При этом к вечеру столицу накрыл запах гари и дым. Жителям Киева рекомендовали закрыть окна и по возможности не выходить на улицу, а также чаще делать влажную уборку и пить больше жидкости. Кроме того, столичные улицы также начала с ночи мыть специальная техника.

Вместе с тем, чернобыльские специалисты, которые занимаются ликвидацией пожаров в Зоне отчуждения, рассказали, откуда в Киеве берется запах гари и куда сейчас несет дым из тлеющего в Чернобыле леса.

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Киев смог буря

Источник: Сегодня

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