Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,19
30,55
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

Сезонные ярмарки в Киеве с недорогими продуктами: где пройдут и когда

Сегодня, 09:14

Сезонные ярмарки начнутся во вторник и продлятся до конца недели

Фото: Александр Яремчук, Сегодня
Сезонные ярмарки в Киеве с недорогими продуктами: где пройдут и когда //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/2fc/ddc/5ca2fcddcefea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/2fc/ddc/5ca2fcddcefea.jpg Другие новости Сезонные ярмарки начнутся во вторник и продлятся до конца недели

В Киеве со 2 по 7 апреля пройдут сезонные ярмарки, на которых жители и гости столицы могут купить дешевые продукты, сообщили в КГГА.

Ярмарки пройдут по таким адресам:

2 апреля (вторник):

  • в Голосеевском районе – ул. Науки, 88; ул. Владимирская, 80-86-А;
  • в Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47; просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"); пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
  • в Днепровском районе – ул. Ивана Микитенко, 21-27;
  • в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33; ул. Оболонская, 23-35;
  • в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
  • в Шевченковском районе – межуличный проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94; ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4; ул. Багговутовская, 1; ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера).

3 апреля (среда):

  • в Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская) ул. Демеевская, 45-47;
  • в Дарницком районе – ул. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"); пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
  • в Днепровском районе – ул. Соборности, 2-20; ул. Петра Вершигоры, 1;
  • в Печерском районе – ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Тверской и Ковпака)
  • в Подольском районе – ул. Правды, 5-11; ул. Светлицкого, 33;
  • в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8.

4 апреля (четверг):

  • в Голосеевском районе – ул. Новопироговская, 25; ул. Колпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича), ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);
  • в Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47; просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"); пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина; ул. Старобориспольская (пешеходная дорожка от станции метро "Красный хутор" до остановки автобусов № 51, № 63);
  • в Днепровском районе – б-р Перова, 8-10; ул. Березняковская, 21-23; просп. Генерала Ватутина, 12-А;
  • в Печерском районе – ул. Московская, 2;
  • в Подольском районе – ул. Оболонская, 23-35; ул. Светлицкого, 33;
  • в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
  • в Шевченковском районе – ул. Багговутовская, 1; просп. Победы, 50.

5 апреля (пятница):

  • в Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116; просп. Академика Глушкова, 25-53;
  • в Дарницком районе – ул. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"); пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
  • в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1 / 35-17-А; ул. Алматинская, 64-74;
  • в Печерском районе – пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова; пер. Виноградный, 4-6;
  • в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33; ул. Полковая, 78;
  • в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8; ул. Сельская, 16;
  • в Соломенском районе – ул. Образования (в пределах улиц Вузовской и Максима Кривоноса), пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской)
  • в Шевченковском районе – ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4; ул. Рижская, 1; ул. Деревлянская, 16-20; межуличный проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94; ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера).

6 апреля (суббота):

  • в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки");
  • в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33.

7 апреля (воскресенье):

  • в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина; просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"); ул. Старобориспольская (пешеходная дорожка от станции метро "Красный хутор" до остановки автобусов № 51, № 63);
  • в Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)
  • в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33.

Напомним, мясная корзина по итогам января-февраля 2019 года подорожала на 12% – ее стоимость на 1 марта составила 692,6 грн, а годом ранее – 616,7 грн.

Что происходит с ценами на свинину, узнавали "Сегодня":


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, фрукты, овощи, продукты питания, ярмарка продовольственных товаров

Вы сейчас просматриваете новость " Сезонные ярмарки в Киеве с недорогими продуктами: где пройдут и когда". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве предприниматель продал "паленых" телефонов Apple на миллионы гривен

Сегодня, 08:55

Изъято 860 телефонов, запчастей к ним и спецоборудования

Парковочная революция в Киеве: власти не могут найти инспекторов

Сегодня, 08:41

Инспекторы будут получать зарплату вдвое меньше, чем им обещали власти

Синоптики рассказали, когда в Киеве потеплеет

Сегодня, 08:18

Во вторник в столице будет солнечно, но холодно, а потеплеет только к концу недели

Детские садики и школы переполнены: как разобраться с проблемой и чем это грозит

Сегодня, 07:39

Сейчас в столице функционирует 493 школы в которых обучается 286,8 тыс. детей

5 женщин-разлучниц, которых и близко нельзя подпускать к мужьям

Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина

4 знака Зодиака, для которых 2019 будет сложным

Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете

10 звездных родителей с психическими расстройствами

Свежесть и чистота: как избавиться от плесени в стиральной машине

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Как правильно выражать свое недовольство: 4 главных правила

Участник АТО из Одессы пригрозил кандидату в президенты судом

Казарин рассказал, что ждет Украину в 2019 году
Загрузка...

Поменять оператора, но оставить за собой номер: как будет работать новшество мобильной связи

Вчера, 07:19

Услуга будет бесплатной, но номер нужно верифицировать по владельцу

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

31 марта, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

31 марта, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

За счет чего богатеют миллионеры Украины: ГФС раскрыла подробности

31 марта, 07:00

Люди декларируют доходы от бизнеса, наследства, продажи и аренды

5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день

Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми

Упала в обморок, услышав приговор: как наказали экс-полицейскую