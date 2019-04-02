Сезонные ярмарки в Киеве с недорогими продуктами: где пройдут и когда
Сезонные ярмарки начнутся во вторник и продлятся до конца недели
В Киеве со 2 по 7 апреля пройдут сезонные ярмарки, на которых жители и гости столицы могут купить дешевые продукты, сообщили в КГГА.
Ярмарки пройдут по таким адресам:
2 апреля (вторник):
- в Голосеевском районе – ул. Науки, 88; ул. Владимирская, 80-86-А;
- в Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47; просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"); пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
- в Днепровском районе – ул. Ивана Микитенко, 21-27;
- в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33; ул. Оболонская, 23-35;
- в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
- в Шевченковском районе – межуличный проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94; ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4; ул. Багговутовская, 1; ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера).
3 апреля (среда):
- в Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская) ул. Демеевская, 45-47;
- в Дарницком районе – ул. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"); пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
- в Днепровском районе – ул. Соборности, 2-20; ул. Петра Вершигоры, 1;
- в Печерском районе – ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Тверской и Ковпака)
- в Подольском районе – ул. Правды, 5-11; ул. Светлицкого, 33;
- в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8.
4 апреля (четверг):
- в Голосеевском районе – ул. Новопироговская, 25; ул. Колпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича), ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);
- в Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47; просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"); пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина; ул. Старобориспольская (пешеходная дорожка от станции метро "Красный хутор" до остановки автобусов № 51, № 63);
- в Днепровском районе – б-р Перова, 8-10; ул. Березняковская, 21-23; просп. Генерала Ватутина, 12-А;
- в Печерском районе – ул. Московская, 2;
- в Подольском районе – ул. Оболонская, 23-35; ул. Светлицкого, 33;
- в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
- в Шевченковском районе – ул. Багговутовская, 1; просп. Победы, 50.
5 апреля (пятница):
- в Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116; просп. Академика Глушкова, 25-53;
- в Дарницком районе – ул. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"); пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
- в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1 / 35-17-А; ул. Алматинская, 64-74;
- в Печерском районе – пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова; пер. Виноградный, 4-6;
- в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33; ул. Полковая, 78;
- в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8; ул. Сельская, 16;
- в Соломенском районе – ул. Образования (в пределах улиц Вузовской и Максима Кривоноса), пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской)
- в Шевченковском районе – ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4; ул. Рижская, 1; ул. Деревлянская, 16-20; межуличный проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94; ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера).
6 апреля (суббота):
- в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки");
- в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33.
7 апреля (воскресенье):
- в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина; просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"); ул. Старобориспольская (пешеходная дорожка от станции метро "Красный хутор" до остановки автобусов № 51, № 63);
- в Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)
- в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33.
Напомним, мясная корзина по итогам января-февраля 2019 года подорожала на 12% – ее стоимость на 1 марта составила 692,6 грн, а годом ранее – 616,7 грн.
Что происходит с ценами на свинину, узнавали "Сегодня":
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Сезонные ярмарки в Киеве с недорогими продуктами: где пройдут и когда". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве предприниматель продал "паленых" телефонов Apple на миллионы гривен
Изъято 860 телефонов, запчастей к ним и спецоборудования
Синоптики рассказали, когда в Киеве потеплеет
Во вторник в столице будет солнечно, но холодно, а потеплеет только к концу недели