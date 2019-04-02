Сезонные ярмарки в Киеве с недорогими продуктами: где пройдут и когда

Сезонные ярмарки начнутся во вторник и продлятся до конца недели

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Сезонные ярмарки в Киеве с недорогими продуктами: где пройдут и когда //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/2fc/ddc/5ca2fcddcefea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/2fc/ddc/5ca2fcddcefea.jpg 2019-04-02T09:14:00+03:00 Другие новости Сезонные ярмарки начнутся во вторник и продлятся до конца недели

В Киеве со 2 по 7 апреля пройдут сезонные ярмарки, на которых жители и гости столицы могут купить дешевые продукты, сообщили в КГГА.

Ярмарки пройдут по таким адресам:

2 апреля (вторник):

в Голосеевском районе – ул. Науки, 88; ул. Владимирская, 80-86-А;

в Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47; просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"); пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

в Днепровском районе – ул. Ивана Микитенко, 21-27;

в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33; ул. Оболонская, 23-35;

в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;

в Шевченковском районе – межуличный проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94; ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4; ул. Багговутовская, 1; ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера).

3 апреля (среда):

в Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская) ул. Демеевская, 45-47;

в Дарницком районе – ул. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"); пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

в Днепровском районе – ул. Соборности, 2-20; ул. Петра Вершигоры, 1;

в Печерском районе – ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Тверской и Ковпака)

в Подольском районе – ул. Правды, 5-11; ул. Светлицкого, 33;

в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8.

4 апреля (четверг):

в Голосеевском районе – ул. Новопироговская, 25; ул. Колпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича), ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);

в Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47; просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"); пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина; ул. Старобориспольская (пешеходная дорожка от станции метро "Красный хутор" до остановки автобусов № 51, № 63);

в Днепровском районе – б-р Перова, 8-10; ул. Березняковская, 21-23; просп. Генерала Ватутина, 12-А;

в Печерском районе – ул. Московская, 2;

в Подольском районе – ул. Оболонская, 23-35; ул. Светлицкого, 33;

в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;

в Шевченковском районе – ул. Багговутовская, 1; просп. Победы, 50.

5 апреля (пятница):

в Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116; просп. Академика Глушкова, 25-53;

в Дарницком районе – ул. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"); пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1 / 35-17-А; ул. Алматинская, 64-74;

в Печерском районе – пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова; пер. Виноградный, 4-6;

в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33; ул. Полковая, 78;

в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8; ул. Сельская, 16;

в Соломенском районе – ул. Образования (в пределах улиц Вузовской и Максима Кривоноса), пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской)

в Шевченковском районе – ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4; ул. Рижская, 1; ул. Деревлянская, 16-20; межуличный проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94; ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера).

6 апреля (суббота):

в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки");

в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33.

7 апреля (воскресенье):

в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина; просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"); ул. Старобориспольская (пешеходная дорожка от станции метро "Красный хутор" до остановки автобусов № 51, № 63);

в Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)

в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33.

Напомним, мясная корзина по итогам января-февраля 2019 года подорожала на 12% – ее стоимость на 1 марта составила 692,6 грн, а годом ранее – 616,7 грн.

Что происходит с ценами на свинину, узнавали "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Сезонные ярмарки в Киеве с недорогими продуктами: где пройдут и когда". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.