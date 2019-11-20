Синоптики обещают в Киеве облачную погоду, но без дождя

Днем температура воздуха поднимется до +5...+7 градусов, а ночью будет +3...+5 градусов

/ Фото: Pixabay

В Киеве в среду, 20 ноября, после ночного тумана ожидается облачная погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем температура воздуха поднимется до +5...+7 градусов, а ночью будет +3...+5 градусов.

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Такая же погода ожидается по всей Киевской области. В частности, осадков синоптики не прогнозируют.

Напомним, 4 ноября в столице зафиксировали два температурных рекорда. После полудня 4 ноября столбик максимального термометра поднялся до +17,6 °С, что на 2,7 °С выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 1957 году. Среднесуточная температура составила +12,9 °С, что на 0,6 °С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 1996 года. По климатическим данным такое значение соответствует 21 сентября. Также температура в ночь на 13 ноября не опустилась ниже 9,2 °С, а это значит, что предыдущее рекордное значение 1963 года было превышено на 0,9 °С.

Также на прошлой неделе, 11 ноября, столицу накрыл сильный дождь, который подтопил ряд улиц.

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