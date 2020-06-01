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Синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве в первые дни лета

1 июня, 08:25

Наталья Руда Наталья Руда

В столице и области снова обещают дожди с грозами

В первые дни лета в столице снова будут идти дожди, которые продолжаются уже неделю и затопили улицы.

Как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник, 1 июня, днем в столице будет дождливо, до +12...+14 градусов, ночью – до +9...+11 градусов, также с дождем. По области также будут осадки, а теплее всего будет на севере региона – в Чернобыле и Фастове обещают днем до +14...+16 градусов.

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Во вторник, 2 июня, в Киеве снова будет дождливо, днем до +12...+14 градусов, ночью до +6...+8 градусов. По области также будут осадки.

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В среду, 3 июня, в столице погода улучшится и дождей не будет. Днем в городе прогнозируют до +16...+18 градусов, ночью – до +6...+8 градусов. По области также не будет осадков.

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В четверг, 4 июня, Киев и область накроют грозы. Днем синоптики обещают до +17...+19 градусов, ночью будет до +8...+10 градусов.

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В пятницу, 5 июня, в столице и области температура воздуха днем повысится до +20...+22 градусов, ночью будет +11...+13 градусов. Также синоптики обещают грозы. Такая же погода ожидается и по всей области.

Напомним, ранее сильный ливень в Киеве подтопил не только улицы и автомобили, вода попала и в вестибюли некоторых станций столичного метро.

Кроме того, ранее столица побила 129-летний "дождевой" рекорд – 26 апреля в Киеве впервые с 1891 года выпало 26 мм осадков, что на 6 мм больше, чем это было в 1987 году.

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Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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