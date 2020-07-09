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Синоптики рассказали, когда в Киев вернется жара

9 июля, 08:44

Наталья Руда Наталья Руда

На выходных температура воздуха поднимется до +30...+32 градусов

После спада жары, который наблюдается в столице в последние дни, в Киев ненадолго вернется 30-градусная температура воздуха и снова снизится до +19 градусов. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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Так, в четверг, 9 июля, в Киеве и области температура воздуха будет на уровне +20...+22 градусов. Также синоптики обещают в регионе дожди, кроме Белой Церкви и Мироновке.

В пятницу, 10 июля, в Киеве днем будет до +24...+26 градусов, ночью обещают до +10...+12 градусов. Дождей синоптики не прогнозируют. В Киевской области также будет без осадков, днем температура воздуха поднимется до +24...+26 градусов, ночью обещают +10...+12 градусов.

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В субботу, 11 июля, в Киеве и области температура воздуха поднимется до +30...+32 градусов, ночью будет до +14...+16 градусов. В Чернобыле прогнозируют до +31...+33 градусов.

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В воскресенье, 12 июля, в столице и Киевской области прогнозируют дожди с грозами. Днем температура воздуха в Киеве будет до +24...+26 градусов, ночью будет до +16...+18 градусов.

В понедельник, 13 июля, в Киеве и области снова пройдут дожди. Температура воздуха днем поднимется до +19...+21 градуса, ночью будет +13...+15 градусов.

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Ранее сообщалось, что в Киеве с начала года погода побила уже 24 температурных рекорда.

Также новости "Сегодня" писали также о непогоде в Черкасской области.

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Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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