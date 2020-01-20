Снег в Киеве парализовал движение: в столице масштабные пробки

Утром традиционно тянучки есть на мостах, в центре, на проспектах Бандеры и Победы

В Киеве утром в понедельник, 20 января, наблюдаются серьезные пробки, в городе зафиксировано более 10 аваирй.

Как следует из данных сервиса Google Maps, парализованы тянучками проспект Бажана, Дарницкий мост и Дарницкое шоссе, мост Патона и проспект Соборности, бульвары Перова и Шухевича.

Реклама

Кроме того, в пробках сегодня Набережно-Рыбальская и Набережно-Крещатицкая, Подол, проспект Героев Сталинграда, Богатырская, Скляренко, проспект Степана Бандеры.

В тренде Рекордные кражи в Киеве: сейф на рельсах и 800 тыс. долларов

Также заторами парализован центр, проспект Победы, проспект Леся Курбаса, улица Вадима Гетьмана, проспект Палладина.

Напомним, в Киеве 28 декабря днем мэр Виталий Кличко открыл движение по Шулявскому мосту. Прибыв на место в костюме Деда Мороза, градоначальник проехался по мосту на мотоцикле, после чего по новому путепроводу поехали десятки автомобилей. Сначала движение было открыто лишь в одном направлении – в сторону улицы Елены Телиги. Однако водителям пришлось волноваться недолго: в направлении улицы Вадима Гетьмана поток машин также пустили – спустя пару минут.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама