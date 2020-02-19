Синоптики снова прогнозируют в Киеве весеннее тепло

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В Киеве в среду, 19 февраля, сохранится теплая и сухая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем температура воздуха поднимется до +6...+8 градусов, ночью будет +1...+3 градуса.

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Такая же теплая погода будет и по всему региону.

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Отметим, что синоптики прогнозируют на 21 февраля дождь с мокрым снегом, однако потом погода снова улучшится и будет сухо.

Напомним, 15 февраля киевляне пережили самую теплую ночь за 140 лет наблюдений. Столбик термометра не опустился ночью ниже +2,3 °С, что на 1,4 °С теплее, чем в 1950 году. Кроме того, ночь на 17 февраля в Киеве оказалась также теплой. Столбик термометра не опустился ночью ниже +1,8 °С, что на 0,1 °С теплее, чем в 1974 году. Вместе с тем первый температурный рекорд последнего месяца зимы был зафиксирован 2 февраля.

Как сообщали новости "Сегодня", ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине.

А тем временем Европу серьезно терзали ураганы, особенно пострадала Британия. Подробнее смотрите в сюжете:

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