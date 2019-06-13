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Синоптики уточнили, как долго в Киеве продержится 33-градусная жара

13 июня, 08:35

Жаркая погода без осадков в столице будет как минимум до 17 июня

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве в четверг, 13 июня, сохранится 33-градусная жара, осадков не ожидается. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, ночью температура поднимется до +21 градуса.

При этом, согласно данным Укргидрометцентра, такая высокая дневная температура и отсутствие дождя продержится в столице еще как минимум пять дней. 

Напомним, что 13-15 июня в столице ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность, а 16-17 июня – синоптики прогнозируют чрезвычайную (5 класса) пожарную опасность.

Ранее, как сообщали "Сегодня", максимальная температура воздуха в столице 10 июня впервые этим летом достигла +30,8 °С.

Также в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского рассказали, что весна в Киеве стала одной из самых теплых за 138 лет. При этом новости "Сегодня" писали, как горожане спасаются от зноя: в парках запустили водные рамки, а врачи советуют отказаться от сладостей и жареного мяса. 

Кстати, во время жары диетологи рекомендуют пить домашние лимонады. Как сделать полезные – смотрите в новостях "Сегодня":


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Тег Киев, погода, жара

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Сегодня

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