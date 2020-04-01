Сколько людей и какого возраста заразились коронавирусом в Киевской области

Киевская областная государственная администрация уточнила ситуацию с распространением коронавируса в регионе. Как сообщалось ранее, на утро 1 апреля в области зафиксировано 57 случаев инфицирования COVID-19.
Так, где выявлены случаи заражения:
- 19 – в Обуховском р-не, пгт Козин, с. Романков, г. Украинка (в т.ч. 2 ребенка);
- 12 – в Киево-Святошинском р-не, г. Вишневое, г. Боярка, с. Лесники, с. Гатное, с. Дмитровка, с. Софиевская Борщаговка, с. Тарасовка.
- 6 – в Борисполе;
- 3 – в Белой Церкви;
- 3 – в Броварах;
- 2 – в Обухове;
- 2 – в Ирпене;
- 2 – в Васильковском р-не, с. Рославичи;
- 1 – в Бориспольском р-не, с. Гнедин;
- 1 – в Ворзеле;
- 1 – в Гостомеле;
- 1 – в Буче;
- 1 – в Белоцерковском районе, с. Фурсы;
- 1 – в Броварском районе, с. Зазимье;
- 1 – в Ставищенском р-не, с. Ставище;
- 1 – в Макаровском р-не, с. Мостыще.
Из них на стационарном лечении 20 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) 37.
Выздоровел один человек, умерли – три.
По возрасту заболевших:
- 1-10 лет – 3,5%;
- 11-20 лет – 3,5%;
- 21-30 лет – 8,8%;
- 31-40 лет – 24,5%;
- 41-50 лет – 35%;
- 51-60 лет -19,2%;
- 61-70 лет – 1,8%;
- 70 лет – 3,5%.
Подозрение на заражение имеют 223 человека. Установленно медицинское наблюдение за 567 контактными лицами.
Напомним, по состоянию на утро 1 апреля в Украине было зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных (4 за последние сутки), 10 пациентов выздоровели. За сутки было подтверждено 120 новых случаев.
Отметим, что в столице и области режим ЧС и карантин продлятся, по меньшей мере, до 24 апреля. Смотрите в сюжете, почему украинцы массово нарушают карантин:
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк