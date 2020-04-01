Сколько людей и какого возраста заразились коронавирусом в Киевской области

В лидерах по заражению Обуховский, Киево-Святошинский районы и Борисполь

Киевская областная государственная администрация уточнила ситуацию с распространением коронавируса в регионе. Как сообщалось ранее, на утро 1 апреля в области зафиксировано 57 случаев инфицирования COVID-19.

Так, где выявлены случаи заражения:

19 – в Обуховском р-не, пгт Козин, с. Романков, г. Украинка (в т.ч. 2 ребенка);

12 – в Киево-Святошинском р-не, г. Вишневое, г. Боярка, с. Лесники, с. Гатное, с. Дмитровка, с. Софиевская Борщаговка, с. Тарасовка.

6 – в Борисполе;

3 – в Белой Церкви;

3 – в Броварах;

2 – в Обухове;

2 – в Ирпене;

2 – в Васильковском р-не, с. Рославичи;

1 – в Бориспольском р-не, с. Гнедин;

1 – в Ворзеле;

1 – в Гостомеле;

1 – в Буче;

1 – в Белоцерковском районе, с. Фурсы;

1 – в Броварском районе, с. Зазимье;

1 – в Ставищенском р-не, с. Ставище;

1 – в Макаровском р-не, с. Мостыще.

Из них на стационарном лечении 20 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) 37.

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Выздоровел один человек, умерли – три.

По возрасту заболевших:

В тренде Коронавирус в Киевской области: заболевших уже 52

1-10 лет – 3,5%;

11-20 лет – 3,5%;

21-30 лет – 8,8%;

31-40 лет – 24,5%;

41-50 лет – 35%;

51-60 лет -19,2%;

61-70 лет – 1,8%;

70 лет – 3,5%.

Подозрение на заражение имеют 223 человека. Установленно медицинское наблюдение за 567 контактными лицами.

Напомним, по состоянию на утро 1 апреля в Украине было зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных (4 за последние сутки), 10 пациентов выздоровели. За сутки было подтверждено 120 новых случаев.

Отметим, что в столице и области режим ЧС и карантин продлятся, по меньшей мере, до 24 апреля. Смотрите в сюжете, почему украинцы массово нарушают карантин:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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