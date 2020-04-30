Смена эпох: на входе в Киевский зоопарк установили нового бронзового зубра

Возле нового входа в Киевский зоопарк сегодня утром, 30 апреля, установили бронзовую скульптуру зубра зелено-голубого цвета. Напомним, в рамках реконструкции зоопарка, старый вход будет полностью демонтирован, а скульптуры, ставшие символом Киевского зоопарка, заменят новыми. Первой уже установили скульптуру зубра, а львов – ко Дню Киева.

Напомним, что автором фигурных изображений зубра и львов является известный украинский скульптор-анималист Юрий Рубан (1924-2006).

Символично, что восстанавливать первоначальный вид фигур в бронзе пришлось дочери скульптора – заслуженному художнику Украины Александре Рубан, а также ее мужу, народному художнику Украины Виктору Липовке.

"Оба памятника были изготовлены в 1968 году из стеклобетона с добавлением гранитной крошки. Хотя изначально должны были быть полностью из бронзы. Видимо, в советские времена попытались сэкономить. Отцу пришлось делать их из стеклобетона, а спустя несколько лет поверху покрыть листами меди в виде чеканки, что было очень модно тогда. В местах, где были соединения медных листов, с годами начала попадать вода, что разрушало стеклобетон. Оба памятника пришли в негодность", – рассказала нам Александра Рубан.

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По ее словам, над созданием памятников зубру и львам ее отец работал больше года. Зубра и львов трижды реставрировали, но работы проводили некачественно и без привлечения автора.

"Увы, памятник утратил художественную ценность. И имеет лишь историческую, поскольку любим и дорог тысячам киевлян. Мы согласились их восстановить такими, как они были в первоначальном виде, но уже из бронзы", – поясняет сайту "Сегодня" скульптор Александра Рубан.

Работа над созданием бронзовых памятников была начата три года назад.

"Мы сняли форму с имеющихся скульптур, изучили чертежи отца, старые метровые фотографии памятников, которые хранятся у нас дома. Изучили копии скульптур из глины и гипса. А дальше была работа со всей ответственностью, умением и с душой. И вот результат – мы вернули скульптурам львов и зубру их первоначальный вид. Памятники от старых отличаются только весом, поскольку только на создание зубра было потрачено почти четыре тонны бронзы", – рассказывает нам скульптор.

Скульптуру зубра устанавливали про помощи подъемного крана ближе к улице Зоологической. Он довольно гармонично смотрится возле нового входа в зоопарк и скульптуры разноцветного жирафа.

"Единственное изменение – это тонировка бронзового памятника. Бронза требуют нанесения патины, иначе мы бы получили памятник темного цвета, как чугун. Поэтому было принято решение придать скульптуре зелено-голубой оттенок. Со временим цвет немного измениться. Но нам хотелось придать памятнику светлый образ, чтобы он гармонично смотрелся на входе в зоопарк, где всегда много детей. Памятник со львами уже отливаются в бронзе и к концу мая будет установлены возле нового входа в зоопарк. Порядок размещение скульптур будет, как и раньше – зубр слева от входа в зоопарк, а львы – с правой стороны", – говорит Александра Рубан.

Она сомневается, что старые скульптуры можно будет сохранить и установить на территории зоопарка, как память.

"Боюсь, что, когда их начнут поднимать – они просто разрушатся. Внутри, под медью – бетон, который уже окончательно испорчен коррозией. Особенно скульптура львов, которые уже рассыпаются", – добавляет Александра Рубан.

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Когда начнется демонтаж старых скульптур, пока неизвестно. В зоопарке все же надеются их сохранить и аккуратно перенести на территорию, закрытую для посетителей. А пока киевляне, которые проходят по проспекту Победы, могут увидеть две скульптуры зубров – новую и старую, а также сравнить их.

Ранее мы рассказывали, как в Киевском зоопарке разводят и выпускают на волю редких животных – черных аистов, европейскую рысь и даже ядовитую пятнистую саламандру. Новости "Сегодня" навестили потомство, которое скоро будет на свободе.

Также работники Киевского зоопарка сняли милое видео, на котором еноты моют лапы и едят витаминную пищу. Ролик собрал немало лайков в интернете. Люди писали, что будут брать пример с енотов. А еще – благодарили работников зоопарка, закрытого из-за общенационального карантина, за возможность таким образом любоваться животными.

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