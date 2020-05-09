В кафе на карантине: как теперь будут работать заведения Киева

В Киеве с первым этапом послабления карантина возобновляют работу рестораны и кафе. Однако в ограниченом режиме – в формате летних площадок на открытом воздухе, на которых посетители будут находится друг от друга на расстоянии.

"Площадки смогут работать только с соблюдением определенных норм безопасности. В частности: расстояние между столиками 1,5 метра, не более двух посетителей за одним столиком (без учета детей до 14 лет), средства защиты у персонала", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Мэр также отметил, что для поддержки предпринимателей и упрощения процедур городские власти уже подготовили решение Киеврады, которое вынесет на ближайшую сессию. Кафе и рестораны смогут оформить размещение летних площадок по упрощенной процедуре.

"Открытым (летним) и сезонным площадкам, получавшим документы в 2019 году, Департамент градостроительства и архитектуры выдаст новые документы на размещение без лишних согласований. Сроком в два рабочих дня. Касаться такая процедура будет и новых площадок, которые захотят работать с соблюдением всех требований. Также для летних и сезонных площадок город планирует установить символическую фиксированную сумму долевого участия – 1 гривну. Для летних площадок – до конца октября этого года. Для сезонных – до конца декабря", – рассказал Виталий Кличко.

Также он добавил, что в прошлом году в столице документы на размещение получили 1059 летних площадок кафе и ресторанов.

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Напомним, с 12 мая в столице планируют ввести первый этап послаблений ограничительных мер. В его рамках откроется множество объектов в городе. При этом, послабление первой волны не коснутся торгово-развлекательных центров, а также школ, детских садиков и площадок. Остаются закрытыми и прибрежные зоны отдыха, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Напомним, власти с 5 мая дня разрешили торговцам продавать кофе на вынос. В парке "Позняки" открылись сразу три киоска, которые были закрыты на время карантина. Любители напитка выстроились в очередь. По словам покупателей, цены на кофе и напитки на его основе с разными добавками не изменились, оставшись такими же, как и до карантина.

Кстати, открылись первые кофейные киоски на Майдане и Крещатике. Те, кто пробовал тут кофе, говорят, что цены на напиток не изменились, а бариста соблюдают все санитарные нормы и требования КГГА.

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