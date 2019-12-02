Украину засыплет снегом, но ненадолго: синоптик рассказала, когда снова потеплеет

В последнее время погода меняется каждые пару дней, но во вторник снег будет везде

/ Фото: Сегодня

Украину будет заметать снегом 2 и 3 декабря, а вот со среды осадки прекратятся и ближе к выходным снова потеплеет. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, сейчас снежный фронт посыпает мокрым снегом на западе страны, однако он движется в восточном направлении и уже завтра, 3 декабря, практически по всей территории Украины будет снег.

"3 декабря в Украине ожидается снег и мокрый снег, на дорогах гололед … Самой сложной предполагается ситуация ближайшей ночью, осадки могут быть даже сильными. Восточная часть Украины ночью еще побудет вне этих процессов, однако под утро и завтра днем ​​восточные области также окажутся в зимней погоде: мокрый снег, снег и гололед. Днем во вторник в центральной части Украины осадки прекратятся. На западе и севере ожидаются завтра в дневные часы небольшой снег и мокрый снег. На юге Украины дождь и местами мокрый снег выпадать будет преимущественно ближайшей ночью и завтра утром. Во вторник в течение дня осадки в южной части прекратятся, однако в Запорожье непогода еще задержится. Температура воздуха ночью в Украине 0-5 градусов мороза, завтра днем ​​от 2 мороза до 2 тепла, на юге до 4-6 градусов", – написала Диденко и подчеркнула, что также местами ожидается сильный ветер.

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В Киеве сегодня вечером и ближайшей ночью ожидается снег, мокрый снег, порывистый северо-западный ветер, на дорогах гололед. Завтра днем ​​в столице небольшой снег. Температура воздуха ночью 2-4 градусов мороза, днем ​​3 декабря около нуля.

Синоптик добавила, что уже со среды осадки в Украине прекратятся, а со второй половины недели ожидается потепление.

А тем временем метеорологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели погодные итоги осени. Среднемесячная температура ноября в столице составляла +4,6 градуса, что выше климатической нормы на 2,5 градуса.

Отметим, что в этом году реальная зимняя погода – со снегом и небольшими морозами – совпала с приходом календарной зимы. Теперь украинцев интересует вопрос, что ждать от погоды в ближайшие три месяца. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев в декабре и будет ли снег на Новый год.

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