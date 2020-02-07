Снег, ветер и мороз: киевлян предупредили об опасности

На севере области ночная температура опустится до -8...-10 градусов

/ Фото: AFP

В Киеве в пятницу, 7 февраля, ожидается снегопад и мороз. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем температура воздуха опустится до -3...-5 градусов, ночью будет -6...-8 градусов. При этом на севере области ночная температура опустится до -8...-10 градусов.

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Кроме того, в течение 7 февраля в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

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Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, что в Киеве в последние несколько дней наблюдался мокрый снег и дождь, однако температура начала снижаться и столичные дороги сковало льдом.

Отметим, что январь в Киеве стал одним из самых теплых с 1881 года. При этом метеорологическая зима в столицу так и не пришла, хотя две трети календарной уже прошло.

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