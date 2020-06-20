Сокровища, пропавшие из соборов Киева, "нашлись" в Москве: фото

Драгоценные предметы пропали из Киево-Печерской лавры и Успенского собора Киева в 30-х годах

В российском музее "нашлись" 57 уникальных церковных предметов, которые хранились в Киево-Печерском музее-заповеднике, а в 1940-х годах были изъяты для хранения в Государственное хранилище СССР.

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На сокровища, вывезенные из Киева, обратил внимание археолог Тимур Бобровский и выложил фото в своем Facebook.

По словам ученого, коллекция сейчас хранится в Государственном историческом музее России в Москве.

Большинство из них – церковные предметы, которые в 1920-х реквизировали из ризниц Софиевского и Успенского соборов Киева, превращенных в музеи.

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Драгоценные предметы из золота, серебра и драгоценных камней считались утерянными, однако сокровища удалось обнаружить после того, как в Сети появилась ссылка на сайт музея, где выложили оцифрованные экспонаты музея – всего заявлено более 900 тысяч единиц.

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Ранее в Германии объявили в розыск преступников, которые обокрали один из самых известных ювелирных музеев Саксонии – знаменитую сокровищницу "Грюнес Гевельбе" ("Зеленый свод") в Дрездене. Грабители вынесли драгоценности, бриллианты и драгоценные камни. Примерную сумму убытков оценили в миллиард евро.

Также мы сообщали о том, как из собора Стренгнес в Швеции украли корону и державу короля Карла IX, а также корону его жены. Спустя полгода после случившего реликвии обнаружили в мусорном баке в пригороде Стокгольма.

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А ранее из музея Боде в Берлине похитили стокилограммовую золотую монету "Большой кленовый лист" с профилем королевы Елизаветы II, номинальная стоимость которой оценивается в миллион долларов.

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