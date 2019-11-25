"Ограбление века" в Германии: в Дрездене украли сокровищ на миллиард евро

Музей "Зеленый свод". Фото: REUTERS/Matthias Rietschel

Правоохранительные органы Германии разыскивают преступников, которые обокрали один из самых известных ювелирных музеев Саксонии – знаменитую сокровищницу "Грюнес Гевельбе" ("Зеленый свод") в Дрездене.

Преступление, которое немецкие СМИ уже нарекли "ограблением века", случилось 25 ноября – рано утром преступники подожгли электрощит под мостом Августа Сильного, который питал сигнализации "Зеленого свода" и других государственных музеев.

Пробравшись в здание, грабители вынесли из него драгоценности, бриллианты и драгоценные камни, но решили не трогать вазы, картины и другие более крупные предметы.

Примерная сумма убытков оценивается в миллиард евро – подсчеты потерь все еще не завершились.

Ангела Меркель в "Зеленом своде". Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann Реклама

На данный момент в Дрезденском замке, где хранится коллекция, продолжаются следственные действия – здание оцеплено.

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер уже оценил масштабы случившегося.

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"Без "Зеленого свода" нельзя представить себе историю Саксонии. Ценности, которые хранятся здесь, создавали на протяжении многих сотен лет люди нашего Свободного государства", – написал он в своем микроблоге в Twitter.

Открытый в XVIII году "Грюнес Гевельбе" был сокровищницей княжеского рода Веттинов, а сейчас в нем хранилась самая богатая коллекция драгоценностей в Европе, которая охватывала период от Ренессанса до классицизма.

Напомним, в прошлом году из собора Стренгнес в Швеции украли корону и державу короля Карла IX, а также корону его жены. Спустя полгода после случившего реликвии обнаружили в мусорном баке в пригороде Стокгольма.

А ранее из музея Боде в Берлине похитили стокилограммовую золотую монету "Большой кленовый лист" с профилем королевы Елизаветы II, номинальная стоимость которой оценивается в миллион долларов.

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