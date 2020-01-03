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Солнечно и до +4: синоптики уточнили прогноз погоды в Киеве

3 января, 09:52

Днем температура воздуха поднимется до +2...+4 градусов, ночью будет -1...-3 градуса

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве в пятницу, 3 января, ожидается солнечная погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем температура воздуха поднимется до +2...+4 градусов, ночью будет -1...-3 градуса.

По данным синоптиков, такая погода будет по всей области.

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Ранее мы писали, что из-за аномально теплой погоды в парке Победа в Киеве разбушевался бобер. Животное начало точить местные ивы. Впрочем, сотрудники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района говорят, что бобер особого вреда парку не причиняет, а его присутствие свидетельствует о том, что вода в местных водоемах очень чистая.

Как сообщали новости "Сегодня", синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве в первые дни 2020 года. Сначала прогнозируется солнечная погода, но к концу недели столицу накроют мокрый снег и дождь.

Напомним, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского отмечают, что был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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Источник: Сегодня

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