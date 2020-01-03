В парке Киева проснулся бобер-одиночка – валит деревья

Фото: Ярослав Дебелый

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Из-за аномально теплой погоды в парке Победа разбушевался бобер. Животное начало точить местные ивы. Впрочем, сотрудники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района говорят, что бобер особого вреда парку не причиняет, а его присутствие свидетельствует о том, что вода в местных водоемах очень чистая.

До 2009 года в парке "Победа" проживали два бобра, но до этого времени тут остался один – бобер-одиночка.

"Каждый год животное весной и осенью, в сезон активной заготовки древесины, начинает портить деревья. Бобер валит три-четыре дерева и точит только иву. С одной стороны – это проблема, но с другой – это природный процесс, и мы считаем, что бороться с бобром не стоит. Если он так долго живет в нашем парке – значит, вода в озере очень чистая, в болоте он бы не жил. Я бы больше волновался за самого бобра, чем за деревья, ведь ива может расти и на коре. К тому же, мы регулярно засаживаем берега водоема ивами, и они очень быстро растут", – поясняет сайту "Сегодня" Евгений Ковшун, директор КП по СЗН Днепровского района.

Фото: Ярослав Дебелый

Жители близлежащих домов предлагали подкармливать бобра и специально для него ломать ветки ивы, выкладывая их возле его норки на берегу.

"Мы пытались "подкармливать" нашего бобра, но он не хочет грызть сломанные ветки. Ему больше нравятся растущие, свежие деревья. Да и норок у него очень много на берегу озера. Мы же понимаем, что бобру нужно точить зубы – природа у него такая, инстинкт. А зубы у него очень мощные. Он даже может перекусить металлическую сетку, которой мы обматываем некоторые крупные ивы в парке. Если толщина сетки тоньше 9 миллиметров – он с легкостью ее перекусывает. Кстати, наш бобер не трогает деревья, которые обмотанные сеткой, ищет те, которые без нее", – добавляет Ковшун.

Бобер уже стал достопримечательностью парка. Его часто видят киевляне во время прогулок. Он не боится собак, да и они его не трогают. Летом, он даже демонстративно плавает по озеру у всех на виду. Хотя есть люди, которые предлагали поймать бобра и переселить в другой водоем или даже убить из ружья.

"Предлагать такое могут только глупые или жестокие люди. Мы не намерены уничтожать бобра или бороться с ним – поскольку это означает бороться с природой. Ему нравится в парке, и это круто! Ведь если бы ему не нравилось в озере, он бы давно ушел отсюда. Там достаточно труб, по которым бобер может уйти к Днепру или другому водоему, но он не уходит. Переселять бобра насильно – тоже неразумно, поскольку он может не пережить такой стресс. Поэтому наша задача опекать бобра и охранять его от тех, кто хочет от него избавится", – добавляет Ковшун.

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Напомним, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского отмечают, что был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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