Сотня лучших: в Киеве объявили победителей Всеукраинского конкурса "Авиатор 2019"

Победители уже в июне поедут на авиасалон Ле Бурже в Париже

Победителей Всеукраинского конкурса "Авиатор 2019" объявили в столице сегодня – в Международный день авиации и космонавтики.

В конкурсе, который Фонд Бориса Колесникова проводит уже восьмой раз, приняли участие восемь с половиной тысяч студентов из полусотни профильных вузов. Победители уже в июне поедут на авиасалон Ле Бурже в Париже. Там познакомятся с новинками авиакосмической отрасли.

"Работы становятся с каждым годом все интересней и интересней. Техническая составляющая. Экономическая составляющая. Масса полезных работ. Я думаю, конкурсная комиссия рассмотрит 4-5 работ на выделение дополнительного гранта для создания теми же ребятами и их командами бизнеса", - заявил президент благотворительного фонда Борис Колесников.

Как сообщалось, Фонд Бориса Колесникова отправляет сто победителей конкурса "Авиатор 2019" на престижный форум во Францию. Студенты посетят Международный авиакосмический салон Ле Бурже.

Ранее мы писали, что студенты из 50 авиационных и технических ВУЗов соревнуются за победу в конкурсе "Авиатор".

Также мы писали, что тридцать украинских студентов побывали на самой крупной в мире кондитерской выставке в Кельне. Все они – победители конкурса "Пищевые технологии", который уже второй раз проводит Фонд Бориса Колесникова. Кроме участия в выставке Фонд подарил студентам экскурсию Кельном и в Музей шоколада.

Напомним, что к масштабному студенческому конкурсу присоединились 8,5 тысяч участников со всей Украины.

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