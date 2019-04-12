Фонд Бориса Колесникова отправляет сто победителей конкурса "Авиатор 2019" на престижный форум во Францию

Студенты посетят Международный авиакосмический салон Ле Бурже

12 апреля, в День авиации и космонавтики, Фонд Бориса Колесникова подвел итоги всеукраинского студенческого конкурса "Авиатор 2019" и огласил имена ста его победителей. Они были награждены сертификатами на поездку на Международный авиакосмический салон Ле Бурже во Францию.

В нынешнем учебном году в "Авиаторе" приняли участие 8 500 студентов из 50 технических и авиационных вузов страны. Они прошли четыре отборочных этапа: тестирование по истории и теории отрасли, техническому английскому, точным наукам, а также защитили бизнес-кейсы перед экспертами в финале проекта.

В конкурсное жюри вошли: Антон Волов, выпускник Гарвардского университета, обладатель стипендии "Будущие лидеры в транспорте" Eno Center for Transportation (США); Александр Черепанов, эксперт авиационной отрасли; Максим Гладский, руководитель департамента по академическим связям "Прогресстех-Украина"; Евгений Иванов, директор представительства Emirates в Украине. Возглавил команду профессионалов известный авиаконструктор Дмитрий Кива.



















Специалисты отмечают – из года в год проекты конкурсантов становятся сложнее, профессиональнее, охватывают широкий спектр тем. В этот раз они касались использования технологий дополненной реальности, борьбы с аэрофобией, сокращения издержек чартерных рейсов, создания онлайн-платформ, борьбы с загрязнением, управления воздушным движением, разработок дронов с различными задачами и функциями, внедрения прогрессивной системы оказания медицинской помощи на борту самолета и пр.

"Формат "Заинтересуй инвестора", выбранный для финального этапа "Авиатора", позволил студентам раскрыться, вступить в диалог с членами жюри, представить работы в практическом аспекте, продемонстрировать творческий потенциал. Мы наблюдаем, как формируется интеллектуальная составляющая украинской авиации, и я вижу в этом огромную заслугу Фонда Бориса Колесникова. Тот факт, что ежегодно сто молодых авиаторов становятся гостями крупнейших международных авиасалонов, переоценить невозможно. Это огромный вклад в развитие украинской науки и образования", – поделился впечатлениями Евгений Иванов, член жюри проекта.

Президент Фонда поздравил сто лучших студентов с блестящей победой в конкурсе и предстоящей поездкой на престижный авиафорум Ле Бурже в Париж.

"Наша страна внесла достойный вклад в историю мировой космонавтики и авиации. И, несмотря на то, что за последние пять лет мы не выпустили ни одного самолета, глядя на наших победителей, я абсолютно уверен в будущем украинской авиации и в будущем ребят. Среди их работ есть хорошие масштабные разработки в области беспилотных летательных аппаратов, даже имеется предложение по уменьшению Boeing 787 Dreamliner. Конкурсная комиссия рассмотрит 4-5 проектов победителей на выделение дополнительного гранта для создания ими и их командами собственного бизнеса", – отметил Борис Колесников.

Поездка студентов во Францию состоится в июне. На авиафоруме они увидят новинки и лучшие достижения мировой авиакосмической отрасли, пообщаются с профессионалами, пройдут мастер-классы, а также посетят известный парк развлечений Диснейленд.

"Бывают дни, значение которых можно оценить только со временем. Мне кажется, сегодня у меня именно такой день. В свой профессиональный праздник я получил отличный подарок – возможность побывать в Париже вместе с ребятами из других вузов и городов, стать частью большого мира авиации, а в будущем – пополнить ряды технической и авиационной элиты Украины", − рассказал Олег Михайлютенко, победитель конкурса "Авиатор 2019" из Запорожского национального технического университета.

Фонд Бориса Колесникова дважды становился победителем Национального рейтинга благотворителей в номинации "Лучшая благотворительная организация с бюджетом от 10 до 100 млн грн, вложенным в развитие науки и образования Украины". Ежегодно к образовательным проектам Фонда ("Авиатор", "Морское дело", "Железнодорожник", "Программист", "Агро", "Архитектор" и "Пищевые технологии") присоединяются тысячи талантливых и целеустремленных студентов, которые планируют внедрять собственные разработки и развивать стартапы в отечественных отраслях.

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