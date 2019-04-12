Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,22
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Фонд Бориса Колесникова отправляет сто победителей конкурса "Авиатор 2019" на престижный форум во Францию

Сегодня, 17:06

Студенты посетят Международный авиакосмический салон Ле Бурже

12 апреля, в День авиации и космонавтики, Фонд Бориса Колесникова подвел итоги всеукраинского студенческого конкурса "Авиатор 2019" и огласил имена ста его победителей. Они были награждены сертификатами на поездку на Международный авиакосмический салон Ле Бурже во Францию.

В нынешнем учебном году в "Авиаторе" приняли участие 8 500 студентов из 50 технических и авиационных вузов страны. Они прошли четыре отборочных этапа: тестирование по истории и теории отрасли, техническому английскому, точным наукам, а также защитили бизнес-кейсы перед экспертами в финале проекта.

В конкурсное жюри вошли: Антон Волов, выпускник Гарвардского университета, обладатель стипендии "Будущие лидеры в транспорте" Eno Center for Transportation (США); Александр Черепанов, эксперт авиационной отрасли; Максим Гладский, руководитель департамента по академическим связям "Прогресстех-Украина"; Евгений Иванов, директор представительства Emirates в Украине. Возглавил команду профессионалов известный авиаконструктор Дмитрий Кива.

Специалисты отмечают – из года в год проекты конкурсантов становятся сложнее, профессиональнее, охватывают широкий спектр тем. В этот раз они касались использования технологий дополненной реальности, борьбы с аэрофобией, сокращения издержек чартерных рейсов, создания онлайн-платформ, борьбы с загрязнением, управления воздушным движением, разработок дронов с различными задачами и функциями, внедрения прогрессивной системы оказания медицинской помощи на борту самолета и пр.

"Формат "Заинтересуй инвестора", выбранный для финального этапа "Авиатора", позволил студентам раскрыться, вступить в диалог с членами жюри, представить работы в практическом аспекте, продемонстрировать творческий потенциал. Мы наблюдаем, как формируется интеллектуальная составляющая украинской авиации, и я вижу в этом огромную заслугу Фонда Бориса Колесникова. Тот факт, что ежегодно сто молодых авиаторов становятся гостями крупнейших международных авиасалонов, переоценить невозможно. Это огромный вклад в развитие украинской науки и образования", – поделился впечатлениями Евгений Иванов, член жюри проекта.

Президент Фонда поздравил сто лучших студентов с блестящей победой в конкурсе и предстоящей поездкой на престижный авиафорум Ле Бурже в Париж.

"Наша страна внесла достойный вклад в историю мировой космонавтики и авиации. И, несмотря на то, что за последние пять лет мы не выпустили ни одного самолета, глядя на наших победителей, я абсолютно уверен в будущем украинской авиации и в будущем ребят. Среди их работ есть хорошие масштабные разработки в области беспилотных летательных аппаратов, даже имеется предложение по уменьшению Boeing 787 Dreamliner. Конкурсная комиссия рассмотрит 4-5 проектов победителей на выделение дополнительного гранта для создания ими и их командами собственного бизнеса", – отметил Борис Колесников.

Поездка студентов во Францию состоится в июне. На авиафоруме они увидят новинки и лучшие достижения мировой авиакосмической отрасли, пообщаются с профессионалами, пройдут мастер-классы, а также посетят известный парк развлечений Диснейленд.

"Бывают дни, значение которых можно оценить только со временем. Мне кажется, сегодня у меня именно такой день. В свой профессиональный праздник я получил отличный подарок – возможность побывать в Париже вместе с ребятами из других вузов и городов, стать частью большого мира авиации, а в будущем – пополнить ряды технической и авиационной элиты Украины", − рассказал Олег Михайлютенко, победитель конкурса "Авиатор 2019" из Запорожского национального технического университета.

Фонд Бориса Колесникова дважды становился победителем Национального рейтинга благотворителей в номинации "Лучшая благотворительная организация с бюджетом от 10 до 100 млн грн, вложенным в развитие науки и образования Украины". Ежегодно к образовательным проектам Фонда ("Авиатор", "Морское дело", "Железнодорожник", "Программист", "Агро", "Архитектор" и "Пищевые технологии") присоединяются тысячи талантливых и целеустремленных студентов, которые планируют внедрять собственные разработки и развивать стартапы в отечественных отраслях.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Франция, студенты, ле бурже, авиатор, Фонд Бориса Колесникова

Вы сейчас просматриваете новость " Фонд Бориса Колесникова отправляет сто победителей конкурса "Авиатор 2019" на престижный форум во Францию". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Студенты из 50 авиационных и технических ВУЗов соревнуются за победу в конкурсе "Авиатор"

6 марта, 21:35

Финалисты в июне поедут во Францию на престижный международный авиакосмический салон Ле Бурже

В Днепре состоялся второй отборочный этап всеукраинского конкурса "Авиатор"

7 февраля, 22:11

Сотня победителей получат возможность пообщаться с лидерами мирового авиастроения на авиасалоне Ле Бурже во Франции

К масштабному студенческому конкурсу присоединились 8,5 тыс. участников со всей Украины

19 ноября 2018, 15:15

Результаты первого тура станут известны в декабре. Конкурсанты, которые окажутся лучшими в этом этапе, в феврале пройдут тестирование по техническому английскому

Леонардо Ди Каприо – 44: ТОП-10 ролей знаменитого актера

11 ноября 2018, 08:40

Сегодня.Lifestyle предлагает подборку ярких фильмов с участием Лео

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену

Мафия и шоу-бизнес: звезды, связанные с криминальным миром

Кейт Миддлтон одела брендовую блузку задом наперед

Лишат ли льготников бесплатного проезда общественным транспортом

Германия вернула Украине грамоту Петра І

"Я нашла свою половинку": Каменских рассказала о своих отношениях

"Коллега" Стрелкова "Махно" рассказал о захвате Славянска

Бразильский Халк вызвал на бой иранского Халка

6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней
Загрузка...

Дебатировать будем или как? Все о президентских дебатах

Вчера, 07:51

Кандидаты основательно подогрели интерес к предвыборным дебатам. Но может случиться, что встреча лицом к лицу так и не состоится

Медреформе исполнился год: как росли зарплаты врачей и на что жалуются пациенты

Вчера, 07:38

Для пациентов больше свободы, а в МЗ говорят о росте зарплат врачей

Стартовал набор первоклашек: какие документы нужны для того, чтобы ребенка зачислили в школу

Вчера, 07:19

Примут по прописке, договору аренды или справке переселенца

Страсти по выборам: врачи советуют украинцам остужать политические споры сексом и едой

Вчера, 07:00

Психологи советуют медитацию, избегать "диванных дебатов" и говорить "стоп"

Почему некоторые пары умирают почти одновременно

"НАТО может принять неожиданное решение по Украине и Грузии"

Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии