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В Киеве из-за жары повысился уровень загрязнения воздуха

14 июня, 09:49

Уровень загрязнения диоксидом азота повысился из-за жары

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Столичные спасатели предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха в Киеве из-за жары.

"С 8 июня в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха", - говорится в сообщении ГУ ГСЧС в Киеве.

Отмечается, что в течение 12-13 июня по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского уровень загрязнения диоксидом азота достиг преимущественно 5-6 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах: ул. Скляренко, Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевская площадей.

"Такие метеорологические условия по прогнозу Гидрометцентра (жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) удержится в Киеве до 18 июня", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, что на этой неделе в столице дневная температура воздуха составляет более +30 градусов.

Ранее, как сообщали "Сегодня", максимальная температура воздуха в столице 10 июня впервые этим летом достигла +30,8 °С.

Также в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского рассказали, что весна в Киеве стала одной из самых теплых за 138 лет. При этом новости "Сегодня" писали, как горожане спасаются от зноя: в парках запустили водные рамки, а врачи советуют отказаться от сладостей и жареного мяса. 

Кстати, во время жары диетологи рекомендуют пить домашние лимонады. Как сделать полезные – смотрите в новостях "Сегодня":


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Тег Киев, жара, загрязнение

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Сегодня

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