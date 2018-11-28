США следят за протестом вокруг ТРЦ Ocean Plaza

В посольстве США в Украине сообщили, что внимательно следят за ситуацией вокруг ТРЦ Ocean Plaza в Киеве. Об этом сказано в микроблоге посольства в Twitter.

"Посольство следит за информацией относительно возможного протеста, который сейчас происходит в торговом центре Ocean Plaza (ул. Антоновича, 176). Пожалуйста, следите за обновлениями информации в местных новостях", – отметили в посольстве.

Напомним, сегодня, 28 ноября, продолжилась акция протеста возле торгового центра Ocean Plaza, который находится недалеко от метро "Лыбедская". Внутри здания и около него собрались около 200 протестующих. Активисты требуют закрытия торгового центра, так как он связан с российским бизнесом в Украине. Мужчины ходили по магазинам центра и рассказывают о цели своего протеста.

Протест начался еще 26 ноября, тогда в здание центра неизвестные бросили дымовые шашки и из центра провели эвакуацию посетителей и персонала. Уже 27 ноября под стенами ТРЦ собрались около 50 протестующих. Они подожгли файеры, сложили возле входа шины и разрисовали окна здания.