Стало известно, как в Киеве утилизируют медицинские маски и перчатки

После скандала с медицинским мусором из киевских больниц мэр столицы Виталий Кличко в ходе брифинга 7 маязаявил, что в городе все медицинские отходы уничтожают по правилам, прописанным в приказе Министерства здравоохранения. В частности, их сортируют в специальные емкости и сжигают с соблюдением всех норм.
"Медицинские отходы являются одними из самых опасных: они содержат патогенные микроорганизмы и токсичные вещества. <...> Эти отходы сортируют в специальные емкости и сжигают с соблюдением всех норм. Только так можно обезвредить инфекцию, которая может содержаться в отходах", – сказал Кличко.
По его словам, одноразовые маски и перчатки нельзя назвать медицинскими отходами, но и просто выбрасывать их на улицу нельзя.
"Использованные медицинские маски и перчатки надо складывать в отдельный пакет и выбрасывать его только в мусорные баки. Далее при сортировке эти пакеты отбирают для дальнейшего сжигания", – добавил мэр.
Отходы сжигают в печи при температуре 800-1000 градусов. Шлак удаляют, а дым перед выбросом очищают до установленной нормы.
Ранее сообщалось, что компания, которая специализируется на утилизации опасных отходов, вместо уничтожения в специально отведенных для этого местах вывозила больничный мусор на стихийные свалки и обычные полигоны твердых бытовых отходов в Киевской области.
Также в Киеве появились контейнеры для использованых масок и перчаток.
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