Стало известно, как в Киеве утилизируют медицинские маски и перчатки

После скандала с медицинским мусором из киевских больниц мэр столицы Виталий Кличко в ходе брифинга 7 маязаявил, что в городе все медицинские отходы уничтожают по правилам, прописанным в приказе Министерства здравоохранения. В частности, их сортируют в специальные емкости и сжигают с соблюдением всех норм.

"Медицинские отходы являются одними из самых опасных: они содержат патогенные микроорганизмы и токсичные вещества. <...> Эти отходы сортируют в специальные емкости и сжигают с соблюдением всех норм. Только так можно обезвредить инфекцию, которая может содержаться в отходах", – сказал Кличко.

По его словам, одноразовые маски и перчатки нельзя назвать медицинскими отходами, но и просто выбрасывать их на улицу нельзя.

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"Использованные медицинские маски и перчатки надо складывать в отдельный пакет и выбрасывать его только в мусорные баки. Далее при сортировке эти пакеты отбирают для дальнейшего сжигания", – добавил мэр.

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Отходы сжигают в печи при температуре 800-1000 градусов. Шлак удаляют, а дым перед выбросом очищают до установленной нормы.

Ранее сообщалось, что компания, которая специализируется на утилизации опасных отходов, вместо уничтожения в специально отведенных для этого местах вывозила больничный мусор на стихийные свалки и обычные полигоны твердых бытовых отходов в Киевской области.

Также в Киеве появились контейнеры для использованых масок и перчаток.

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