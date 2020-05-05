Стало известно, какие рынки в Киеве возобновили работу (карта)

Работают "Демеевский", "Маяк" и "Базар на Лесной"

В Киеве наряду со "Столичным" возобновили работу три рынка, завтра откроются еще два. Об этом в ходе брифинга во вторник, 5 мая, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, Госпродпотребслужба проверила 37 рынков Киева на их соответствие нормам и требованиям, но пока что открылись только три – рынок "Демеевский" в Голосеевском районе, рынок "Маяк" в Деснянском районе и "Базар на Лесной" в Деснянском районе.

В среду, 6 мая, откроются рынки "Печерский" и "Владимирский".

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Также мэр уточнил, что рынки в Киеве будут открываться постепенно.

"Я призываю всех киевлян соблюдать правила безопасности! И на рынках, в частности. Дистанция, маска, перчатки, дезинфектор", – резюмировал Кличко.

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Ранее сообщалось, что карантин в Украине продлили до 22 мая, однако отмена ряда ограничений запланирована уже с 11 мая.

Кроме того, в столице с 5 мая кофейням, киоскам и МАФам разрешили продавать кофе и еду на вынос при соблюдении всех санитарных норм в условиях карантина.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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