Вокруг обсервации украинцев в Киеве не утихают скандалы: новые подробности

В МВД заявляют, что из обсервации сбежали более 50 человек, а туристы говорят, что их не выпускают из отелей

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, заявил, что более 50 человек, эвакуированных в последние дни из-за границы, сбежали из обсервации в отеле "Козацкий".

Как сообщает "112 Украина", Геращенко уточнил, что люди самовольно покинули место обсервации "из-за законодательных неточностей", а силовики не могут "удерживать людей силой".

Он подчеркнул, что покинувшие обсервацию заплатят штраф в 17 тысяч гривен.

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"По тем, кто сбежал один раз, будет контроль постоянный, будут платить по 17 тысяч грн за каждый выход", – сказал замминистра.

Вместе с тем, находящиеся на обсервации в отелях "Козацкий" и "Пуща" туристы, вернувшиеся с Бали, говорят, что нацгвардейцы не выпускают их из гостиниц. В частности, по данным Telegram-канала "PavlovskyNews", в "Козацком" людям не дают даже выйти во двор, а в "Пуще" у всех, кто подходит к забору возле гостиницы, требуют документы. Также эвакуированные говорят, что вечером 1 апреля им должны сделать ПЦР-тесты на коронавирус.

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Напомним, 30 марта в столичный аэропорт "Борисполь" эвакуировали украинцев с Бали и Дохи. По прилету людей уведомили, что отправят их на принудительную обсервацию. Часть туристов согласились, еще часть – отказались.

Также сообщалось, что в Киеве создан центр мониторинга, который будет следить за соблюдением самоизоляции, обсервации и нарушениями карантина.

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