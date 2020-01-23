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Уже далеко не 40 миллионов: в Кабмине назвали численность населения Украины

23 января, 11:50

Пробная электронная перепись не учитывала жителей оккупированных территорий

Скриншот

Скриншот

Пробная электронная перепись показала, что население Украины по состоянию на декабрь 2019 года составляет 37 миллионов 289 тысяч человек. Об этом сообщил на пресс-конференции министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"В Украине 37 млн 289 тыс. человек присутствующего населения", – сказал чиновник.

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Отмечается, что данные оценки численности присутствующего населения являются по состоянию на 1 декабря 2019 года. Оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей. Отклонение выявленных результатов не превышает 2,86%.

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Отметим, что новое правительство рассматривает вариант отказа от традиционной переписи населения – хождения по квартирам с анкетами и хочет перевести этот процесс в электронный вид. Как сообщали новости "Сегодня", с 1 декабря в Украине начали пробную перепись населения. Украинцы переписывались по фактическому месту жительства, даже временному.

В свою очередь Дмитрий Дубилет рассказывал, как работает электронная перепись населения. Министр считает, что математика и социология дают более точные данные по украинцам, чем традиционная перепись. Он объяснил сам алгоритм новшества.

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перепись населения Дмитрий Дубилет

Источник: Интерфакс-Украина

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