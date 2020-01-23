Уже далеко не 40 миллионов: в Кабмине назвали численность населения Украины

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Пробная электронная перепись показала, что население Украины по состоянию на декабрь 2019 года составляет 37 миллионов 289 тысяч человек. Об этом сообщил на пресс-конференции министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"В Украине 37 млн 289 тыс. человек присутствующего населения", – сказал чиновник.

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Отмечается, что данные оценки численности присутствующего населения являются по состоянию на 1 декабря 2019 года. Оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей. Отклонение выявленных результатов не превышает 2,86%.

Отметим, что новое правительство рассматривает вариант отказа от традиционной переписи населения – хождения по квартирам с анкетами и хочет перевести этот процесс в электронный вид. Как сообщали новости "Сегодня", с 1 декабря в Украине начали пробную перепись населения. Украинцы переписывались по фактическому месту жительства, даже временному.

В свою очередь Дмитрий Дубилет рассказывал, как работает электронная перепись населения. Министр считает, что математика и социология дают более точные данные по украинцам, чем традиционная перепись. Он объяснил сам алгоритм новшества.

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