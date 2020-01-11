Стоит ли паниковать: Киев накрыло облако опасного газа

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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Киевляне бьют тревогу, в социальных сетях сообщают, что Киев и часть Киевской области накрыло облако угарного газа.

Об опасности дышать таким воздухом сообщил на своей странице в Facebook Олег Попенко, глава комитета ЖКИ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА.

"Над Украиной вновь самая высокая концентрация CO в мире, сопоставима с промышленными районами Китая или Нью-Йоркской агломерацией! Накрыло так же, как и в октябре полстраны – от Киева до Харькова, от Винницы до Мариуполя. Опять история повторяется, и снова наш Гидрометцентр молчит. Половина территории Украины покрыта огромным облаком концентрации СО, и украинцы не имеют никакой информации о том, чем они дышат", – написал Олег Попенко.

Однако стоит заметить, что в субботу, 11 января, около 14:00, по данным ресурса windy.com, "грязная" облачность сместилась значительно восточнее – накрыв Харьков, а также Москву, Тулу и Воронеж.

В тоже время в Госпродпотребслужбе Киева говорят, что состояние воздуха в столице отвечает нормам и никакой угрозы для людей нет.

"По данным Гидрометцентра, вчера были проведены замеры воздуха на пяти стационарных пунктах наблюдения в Киеве. Приборы зафиксировали превышение по пыли, диоксиду серы, диоксиду азота только в трех местах – Бессарабская площадь, Оболонский проспект и Демеевская площадь. В других местах превышений вредных веществ в воздухе не зафиксировано", – рассказал сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

По его словам, состояние воздуха в Киеве полностью отвечает стандартам мегаполиса, то есть, безопасно и без опасных загрязнений.

"Данные, которые фиксируются разными ботами и программным обеспечением сомнительного происхождения, мы не верим. Замеры проводятся в местах, которые не являются стандартными. Например, человек купил себе прибор измерения воздуха и установил его на первом этаже дома, где есть загрязнители воздуха – котельная или паркуются несколько десятков автомобилей. Поэтому мы не можем считать такие замеры объективными. Хочу успокоить киевлян: состояние воздуха в Киеве отвечает стандартам мегаполиса, в воздухе нет никакого угарного газа. Превышение вредных веществ в воздухе мы фиксируем только в местах большого скопления транспорта", – добавляет Олег Рубан.

Ранее сообщалось, что жители столичной Борщаговки задыхаются от запаха гари . Неприятный запах ощущают жители улиц Симиренко, Ромена Роллана, Зодчих и Героев Космоса.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в октябре уровень загрязнения воздуха на проспекте Науки в Киеве, по данным ресурса AirVisual, который мониторит загрязнение воздуха в 50 столицах мира, оценивали в 175 единиц, что превышало показатель Пекина на 15 пунктов. Возглавляли рейтинг самых загрязненных городов Дакка (Бангладеш) с показателем в 231 единицу, Лахор (Пакистан) – 203 и Дели (Индия) – 190. Впрочем, рейтинг регулярно обновляется.

Напомним, помимо загрязнения воздуха столичная власть вплотную занялась проблемой очистки от опасной ртути завода "Радикал". По данным Киевской городской государственной администрации, объем отходов, которые должны быть изъяты и вывезены с территории "Радикала", составляет примерно 200 тысяч тонн, из них 10 тысяч тонн сильно насыщены ртутью. Сайт "Сегодня" выяснял, насколько опасно проживать поблизости с закрытым еще в 1996 году предприятием.

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