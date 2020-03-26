Столичные врачи записали видеообращение к киевлянам

По словам медиков, если будет необходима помощь, ее обязательно окажут всем

Врачи киевской Александровской больницы, куда госпитализируют инфицированных коронавирусом, записали видеообращение к жителям столицы, пожелав всем здоровья и терпения. Ролик опубликовал мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы на вахте, мы работаем, мы помогаем. Если будет необходима помощь, мы обязательно ее окажем. Мы желаем вам всем здоровья, терпения выдержать этот карантин и мы вместе встретим весну, она уже скоро. Мы закончим карантин в срок и будем все здоровы", – обратились к киевлянам врачи.

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Видео: Виталий Кличко

Напомним, что ранее Кличко устроил экскурсию по Александровской больнице и показал палату, в которой лежит народный депутат Сергей Шахов. Также мэр сообщил, что глава государства готов отменить VIP-палаты.

При этом сообщалось, что в сети разгорелся скандал вокруг поста медсестры из Центральной районной больницы Киево-Святошинского района (Боярка) Нины Козловской о ситуации в инфекционном отделении медучреждения и отсутствии средств защиты у медиков. В частности, женщина сообщила, что в инфекционное отделение больницы привезли людей с подозрением на коронавирус, а у медиков даже нет соответствующих костюмов для защиты, чтобы принимать больных.

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