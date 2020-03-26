Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,96
30,27
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Столичные врачи записали видеообращение к киевлянам

26 марта, 15:07

Наталья Руда

По словам медиков, если будет необходима помощь, ее обязательно окажут всем

Врачи киевской Александровской больницы, куда госпитализируют инфицированных коронавирусом, записали видеообращение к жителям столицы, пожелав всем здоровья и терпения. Ролик опубликовал мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы на вахте, мы работаем, мы помогаем. Если будет необходима помощь, мы обязательно ее окажем. Мы желаем вам всем здоровья, терпения выдержать этот карантин и мы вместе встретим весну, она уже скоро. Мы закончим карантин в срок и будем все здоровы", – обратились к киевлянам врачи.

Реклама

Видео: Виталий Кличко

Напомним, что ранее Кличко устроил экскурсию по Александровской больнице и показал палату, в которой лежит народный депутат Сергей Шахов. Также мэр сообщил, что глава государства готов отменить VIP-палаты.

В тренде
Транспорт для избранных: у Кличко объяснили, как получить спецбилеты на проезд в Киеве

При этом сообщалось, что в сети разгорелся скандал вокруг поста медсестры из Центральной районной больницы Киево-Святошинского района (Боярка) Нины Козловской о ситуации в инфекционном отделении медучреждения и отсутствии средств защиты у медиков. В частности, женщина сообщила, что в инфекционное отделение больницы привезли людей с подозрением на коронавирус, а у медиков даже нет соответствующих костюмов для защиты, чтобы принимать больных.

Также смотрите, как в условиях карантина украинцы скупают лекарства:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев карантин врачи александровская коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Количество зараженных коронавирусом в Киеве возросло
Количество зараженных коронавирусом в Киеве возрослоДругие новости
Власти Киева вводят новые методы борьбы с коронавирусом: подробности
Власти Киева вводят новые методы борьбы с коронавирусом: подробностиДругие новости
"Не более одного на 10 "квадратов": в Киеве вводятся ограничения при посещении магазинов и аптекДругие новости
Карантин в Киеве: что происходит на улицах города (фото)
Карантин в Киеве: что происходит на улицах города (фото)Другие новости
Карантин в Киеве: в городе хотят снизить плату за аренду коммунального имущества
Карантин в Киеве: в городе хотят снизить плату за аренду коммунального имуществаДругие новости
В КГГА заявили, что решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве уже принято
В КГГА заявили, что решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве уже принятоВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...