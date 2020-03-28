Столицу окутает весенним теплом: какой погоды ждать киевлянам

А по области температура воздуха будет даже выше, чем в столице

В Украину пришла настоящая весна. Не исключением станет и Киев. В столице и области ожидается теплая погода и без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По Киевской области погода будет немного отличаться: например, в районе Мироновки и Фастова 12-14 градусов, в Бориспольском районе на пару градусов выше – до +16, а теплее всего будет в Чернобыле – до +17.

В самом Киеве погода будет солнечной, сухой и до +15.

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Как сообщали новости "Сегодня", в марте температура в столице била рекорды уже девять раз. Так, 12 марта в Киеве среднесуточная температура воздуха превысила предварительное высшее историческое значение 1915 года в этот день на 0,4 градуса и составила +9,2 градуса, что по климатической норме соответствует температуре середины апреля. Температура под утро 13 марта не опустилась ниже 8,0 градусов, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 2008 году, на 1,3 градуса.

В свою очередь заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире, и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Смотрите видео, как на днях в Киеве неожиданно пошел снег:

Видео: Сегодня

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