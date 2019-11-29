Сюрпризы погоды в последний день осени: в Киеве обещают дождь и снегопад

В "Киевавтодоре" заявили о готовности города к непогоде

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Последний день осени в столице, по прогнозам Укргидрометцентра, будет дождливым, также ожидается и снегопад.

В частности, в субботу, 30 ноября, днем температура воздуха поднимется до +1...+3 градусов, ночью также будет +1...+3 градуса. При этом такая погода будет по всей области.

В воскресенье, в первый день зимы, синоптики обещают солнечную погоду, но температура воздуха снизится. Днем в столице будет -1...+1 градус, ночью ожидается -2...-4 градуса. Такие изменения коснутся всего региона.

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Отметим, что на ожидающийся снегопад уже отреагировали в "Киевавтодоре", заявив, что коммунальщики полностью готовы к осенне-зимнему периоду.

"Подготовлено к работе 418 единиц снегоуборочной техники для круглосуточных дежурств и сменной работы. В частности, в конце 2018 получены спецавтомобили Ford для распределения жидких противогололедных реагентов и оборудования для приготовления жидких противогололедных реагентов. Техника позволяет оперативно обрабатывать дороги столицы жидкими реагентами и сократить расходы соли", – сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

Также в прошлом году коммунальная корпорация купила два мобильных снегоплавильных комплекса канадского производства.

В Киевской городской государственной администрации заявили, что надеются "на ответственность автомобилистов в период ухудшения погодных условий".

"В случае снегопада водителей призывают по возможности воздержаться от поездок на собственных авто. А тех, кто еще не успел сменить летнюю резину на зимнюю, убедительно просят это сделать, чтобы не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения. Владельцев призывают не парковать авто вдоль улиц и дорог и в запрещенных для этого местах, чтобы обеспечить надлежащую работу снегоуборочной техники", – уточнили в пресс-службе КГГА.

Водителям напомнили, что автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы.

Напомним, 4 ноября в столице зафиксировали два температурных рекорда. После полудня 4 ноября столбик максимального термометра поднялся до +17,6 °С, что на 2,7 °С выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 1957 году. Среднесуточная температура составила +12,9 °С, что на 0,6 °С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 1996 года. По климатическим данным такое значение соответствует 21 сентября. Также температура в ночь на 13 ноября не опустилась ниже 9,2 °С, а это значит, что предыдущее рекордное значение 1963 года было превышено на 0,9 °С.

Также 11 ноября столицу накрыл сильный дождь, который подтопил ряд улиц.

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