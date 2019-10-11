Танцы запрещены: охранник ТЦ придумал новый закон для посетителей и изложил его матом

Танцы в торговых центрах недопустимы – такой запрет единолично вынес охранник одного из столичных заведений. Мужчину раздражало, что один из посетителей приплясывал между рядов. Поэтому начал выгонять его из помещения и угрожать расправой. Слов при этом не подбирал. А еще заявил, что танцовщик нарушает закон.

Охранники не редко берут на себя лишнее в Украине. Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что охранник ночного клуба в Одессе убил посетителя. Как сообщала Нацполиция, 36-летний одессит вмешался в конфликт между другом и охранниками ночного клуба, пытаясь разнять мужчин.

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А в Винницкой области охранник пруда подстрелил подростка-пастуха. Подросток на пастбище неподалеку от водоема пас скот. Охраннику не понравилось, что коровы загрязняют территорию возле пруда, и он заставлял парня убрать их с пастбища. Во время ссоры охранник достал травматическое оружие и выстрелил в сторону парня. Пуля попала подростку в ногу.

Ранее мы сообщали о похожем случае в селе Федоровка Тывровского района Винницкой области. Здесь 19 июня арендатор местного пруда обстрелял из травмата 17-летнего местного жителя, который во время купания запутался в рыболовной сетке.

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