В Винницкой области арендатор пруда подстрелил парня, попавшего в сетку

Виновнику грозит до семи лет лишения свободы

Фото: Википедия.

Полиция Винницкой области расследует инцидент, произошедший вчера вечером в селе Федоровка Тывровского района.

Здесь арендатор местного пруда нанес телесные повреждения и ранения из травматического пистолета 17-летнему местному жителю, который во время купания запутался в рыболовной сетке.

Следственно-оперативной группой было установлено, что парень вместе со своим 16-летним товарищем пошел купаться на пруд. Находясь в воде, подростки запутались в рыбацкой сетке. Арендатор водоема, увидев ребят, которые пытались распутаться, решил, что они крадут его сетки. Когда несовершеннолетние выбрались на берег, мужчина ударил одного из них в голову. От удара парень упал в воду и начал бежать вплавь на другой берег. Чтобы не дать ему уйти, арендатор начал по нему стрелять. Одна из пуль попала подростку в ногу. Младший товарищ раненого убежал.

Зарегистрировано травматическое оружие "Форт" у мужчины изъято.Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Как сообщает Винниця info, мать раненого утверждает, что арендатор был пьян. Руководство села намерено потребовать разрыва договора аренды, поскольку виновник происшествия и раньше вступал в конфликты с местными жителями, угрожая оружием. Но применил его впервые.

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