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Охранник ночного клуба в Одессе убил посетителя

9 июля, 18:33

Вышибала помещен в изолятор

Фото: Pixabay

В Одессе в ночь на понедельник, 8 июля, сотрудник охранной фирмы "Самсон" убил местного жителя на входе в ресторан "Гранат".

Как сообщает Нацполиция, 36-летний одессит вмешался в конфликт между другом и охранниками ночного клуба, пытаясь разнять мужчин. Один из охранников ударил его по голове. От удара посетитель упал на тротуар. Пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение больницы, где впоследствии скончался.

По подозрению в нанесении одесситу тяжких телесных повреждений сотрудники Приморского отдела полиции задержали 24-летнего охранника заведения. Он помещен в изолятор временного содержания.

Отметим, что действия охранника квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК. Следователи начали уголовное производство и устанавливают полные обстоятельства происшествия.

Как сообщалось, в Киеве на Троещине иностранец открыл стрельбу в ресторане, ранив барменшу.

Также мы сообщаели, что в центре Киева, на Бессарабке мужчина открыл стрельбу возле супермаркета.

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Тег Одесса, убийство, охранник, ночной клуб

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