Тепло и без дождей: синоптики уточнили прогноз погоды в Киеве

На фоне повышения температуры по всей стране в Киеве в пятницу, 17 июля, будет нежаркая комфортная погода. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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Днем температура воздуха поднимется до +25...+27 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с, без осадков. По области будет такая же погода, однако в Тетереве, Вышгороде, Борисполе, Барышевке, Яготине и Мироновке температура воздуха будет чуть выше – до +26...+28 градусов.

По данным sinoptik.ua, в столице днем будет пасмурно, солнце выйдет ненадолго, а вечером небо снова затянется.

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Напомним, сегодня в западных регионах ожидаются дожди, а на востоке будет до +25...+29 градусов. В центральных регионах также без осадков – будет солнечно и тепло.

Как сообщалось ранее, в Ивано-Франковской области непогода обрушилась на село Бабин в Косовском районе – кроме дождя, шел и сильный град.

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