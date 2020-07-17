Українська
$ 27,27
31,13
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Тепло и без дождей: синоптики уточнили прогноз погоды в Киеве

17 июля, 10:30

Наталья Руда Наталья Руда

Днем температура воздуха поднимется до +25...+27 градусов

На фоне повышения температуры по всей стране в Киеве в пятницу, 17 июля, будет нежаркая комфортная погода. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Реклама

Днем температура воздуха поднимется до +25...+27 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с, без осадков. По области будет такая же погода, однако в Тетереве, Вышгороде, Борисполе, Барышевке, Яготине и Мироновке температура воздуха будет чуть выше – до +26...+28 градусов.

По данным sinoptik.ua, в столице днем будет пасмурно, солнце выйдет ненадолго, а вечером небо снова затянется.

В тренде
В Киевской области ужесточают карантин: что запрещено
Реклама

Напомним, сегодня в западных регионах ожидаются дожди, а на востоке будет до +25...+29 градусов. В центральных регионах также без осадков – будет солнечно и тепло.

Как сообщалось ранее, в Ивано-Франковской области непогода обрушилась на село Бабин в Косовском районе – кроме дождя, шел и сильный град.

Также мы писали, как в Хмельницкой области спасатели ликвидировали последствия урагана . Сильный порывистый ветер тут повалил деревья, а ливни размыли дороги.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом на деревьях появилась жуткая паутина (фото)
Под Киевом на деревьях появилась жуткая паутина (фото)Другие новости
Вспышка коронавируса в Киеве: на Оболони закрыли отделение Пенсионного фонда
Вспышка коронавируса в Киеве: на Оболони закрыли отделение Пенсионного фондаДругие новости
В Киеве строят новый парк возле озера (фото)
В Киеве строят новый парк возле озера (фото)Другие новости
Карантин в Киеве опять продлят – главный санитарный врач столицы
Карантин в Киеве опять продлят – главный санитарный врач столицыДругие новости
Под Киевом в реку слили канализационные отходы
Под Киевом в реку слили канализационные отходыПроисшествия
В Киеве появилась необычная скульптура с белыми медведями: фото
В Киеве появилась необычная скульптура с белыми медведями: фотоДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять