Українська
$ 27,27
31,13
  1. Последние новости Украины

Украинцев ждут жара и дожди: синоптики дали прогноз на 17 июля (карта)

17 июля, 08:02

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Жарче всего будет на юге

В Украину после резкого похолодания вернулось тепло. Сегодня, 17 июля, на всей территории, кроме западной Украины, будет преобладать солнечная и жаркая погода. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Реклама

Согласно прогнозу синоптиков, в западных регионах ожидаются дожди. Температура воздуха составит 21-23 градусов тепла. Ветер юго-восточный до 8 м/с.

На востоке Украины температура воздуха составит 25-29 градусов с отметкой плюс. Несмотря на переменную облачность, осадков не предвидится. Больше всего воздух прогреется в южных регионах. Там температура воздуха составит 27-29 градусов тепла. Ветер юго-восточный, без осадков.

В центральных регионах также без осадков – будет солнечно и тепло. Температура воздуха установится на отметке 26-28 градусов выше нуля.

В тренде
Минздрав обновил список "красных" областей: где нельзя смягчать карантин
Реклама

Напомним, из-за непогоды в Украине третий день подряд объявляют штормовое предупреждение.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области, где вечером 13 июля прошел сильный ливень, за ночь выпало 87 мм осадков. Такие показатели являются абсолютным суточным максимумом не только за июль, но и за весь период наблюдений. Прошлый рекорд был зафиксирован в июле 1881 года.

Как погода влияет на здоровье человека – смотрите видео.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода прогноз синоптики лето жара Украина дожди

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Только окончила второй курс: во Львовской области от COVID-19 умерла 20-летняя студентка (фото)
Только окончила второй курс: во Львовской области от COVID-19 умерла 20-летняя студентка (фото)Запад
В Евросоюзе отреагировали на убийство медика ВСУ на Донбассе
В Евросоюзе отреагировали на убийство медика ВСУ на ДонбассеПолитика
Есть две причины: представитель ВОЗ объяснил вспышку коронавируса в Украине
Есть две причины: представитель ВОЗ объяснил вспышку коронавируса в УкраинеУкраина
Украина получила безвиз с еще одной страной мира
Украина получила безвиз с еще одной страной мираПолитика
"Били много": украинца спасли после 5 лет в рабстве в РоссииРоссия
Эпидемия коронавируса набирает обороты в Украине: более 800 зараженных за сутки
Эпидемия коронавируса набирает обороты в Украине: более 800 зараженных за суткиУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять