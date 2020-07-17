Украинцев ждут жара и дожди: синоптики дали прогноз на 17 июля (карта)

Жарче всего будет на юге

В Украину после резкого похолодания вернулось тепло. Сегодня, 17 июля, на всей территории, кроме западной Украины, будет преобладать солнечная и жаркая погода. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

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Согласно прогнозу синоптиков, в западных регионах ожидаются дожди. Температура воздуха составит 21-23 градусов тепла. Ветер юго-восточный до 8 м/с.

На востоке Украины температура воздуха составит 25-29 градусов с отметкой плюс. Несмотря на переменную облачность, осадков не предвидится. Больше всего воздух прогреется в южных регионах. Там температура воздуха составит 27-29 градусов тепла. Ветер юго-восточный, без осадков.

В центральных регионах также без осадков – будет солнечно и тепло. Температура воздуха установится на отметке 26-28 градусов выше нуля.

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Напомним, из-за непогоды в Украине третий день подряд объявляют штормовое предупреждение.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области, где вечером 13 июля прошел сильный ливень, за ночь выпало 87 мм осадков. Такие показатели являются абсолютным суточным максимумом не только за июль, но и за весь период наблюдений. Прошлый рекорд был зафиксирован в июле 1881 года.

Как погода влияет на здоровье человека – смотрите видео.

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