Терминалы Киева: экран от полиции выключается, а паркоматы не дают сдачу
"Сегодня" протестировали терминал полиции и проверили, как работают другие инфотабло
На днях установили первый информационный терминал Нацполиции, который должен оптимизировать обращения киевлян к полицейским. "Сегодня" протестировали новинку, а заодно проверили, как работают другие информационные табло города.
ПОЛИЦИЯ
Первый полицейский терминал установили на улице Владимирской, 15, возле здания столичного главка Нацполиции. Это большой сенсорный экран, обрамленный в металлический корпус высотой два метра с антивандальным покрытием. При первом пользовании сразу возникают вопросы. Например, в солнечный день люди с плохим зрением вряд ли смогут разглядеть информацию на табло. Экран дает блики, и из-за этого трудно что-то разобрать.
Фото: А.Бойко, "Сегодня"
Кроме того, во время нашей проверки терминал то включался, то выключался. Проверить его "начинку" не получилось. В Нацполиции нам пояснили, что новинка пока работает в тестовом режиме, и поэтому возможны перебои в работе.
"Прямо с терминала можно вызвать полицию, если в этом есть необходимость. Он оборудован и сенсорной кнопкой для детей, которые оказались сами на улице и нуждаются в помощи. После того как ребенок ее нажмет, полицейские сразу выйдут к терминалу. С помощью устройства можно записаться на прием к следователю, выбрав удобное для себя время. Также тут можно быстро найти телефон и адрес своего участкового и ближайшего отделения полиции", — объясняют в ГУ НП Киева.
Неполадки обещают устранить, а вскоре открыть еще два таких терминала у райотделов — в Голосеевском (Голосеевская, 15) и Шевченковском (Герцена, 9) районах.
ДЛЯ ТУРИСТОВ
По городу установлено 70 терминалов для гостей и туристов, при помощи которых можно посмотреть карту, новости, афишу концертов, маршруты транспорта к разным объектам. Один такой терминал (с информацией на украинском, русском и английском языках) мы нашли рабочим на Вокзальной площади.
Фото: А.Бойко, "Сегодня"
Кстати, на Центральном ж/д вокзале исправно выполняет свои функции и терминал для покупки билетов на экспресс до аэропорта "Борисполь".
Фото: А.Бойко, "Сегодня"
ПАРКОВКА
Рабочими до сих пор остаются и паркоматы. К примеру, возле Южного вокзала активировать паркомат можно нажатием любой кнопки. Напомним, стоимость одного часа парковки — 10 грн. Правда, сдачу автомат не выдает, поэтому сразу готовьте мелкие купюры.
Фото: А.Бойко, "Сегодня"
Ранее руководитель НПУ поделился секретами переоснащения полиции, рассказал об отношении к легализации оружия, реакции общества на резонансные преступления против журналистов и активистов, а также о том, что общего между ними и правоохранителями.
Также мы писали, что все подразделения полиции Киева переведены на усиленный вариант несения службы в связи с проведением президентских выборов 31 марта.
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