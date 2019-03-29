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Терминалы Киева: экран от полиции выключается, а паркоматы не дают сдачу

Сегодня, 09:18

"Сегодня" протестировали терминал полиции и проверили, как работают другие инфотабло

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
Терминалы Киева: экран от полиции выключается, а паркоматы не дают сдачу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/dc6/306/5c9dc6306d3df.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/dc6/306/5c9dc6306d3df.jpg Другие новости "Сегодня" протестировали терминал полиции и проверили, как работают другие инфотабло

На днях установили первый информационный терминал Нацполиции, который должен оптимизировать обращения киевлян к полицейским. "Сегодня" протестировали новинку, а заодно проверили, как работают другие информационные табло города.

ПОЛИЦИЯ

Первый полицейский терминал установили на улице Владимирской, 15, возле здания столичного главка Нацполиции. Это большой сенсорный экран, обрамленный в металлический корпус высотой два метра с антивандальным покрытием. При первом пользовании сразу возникают вопросы. Например, в солнечный день люди с плохим зрением вряд ли смогут разглядеть информацию на табло. Экран дает блики, и из-за этого трудно что-то разобрать.

Фото: А.Бойко, "Сегодня"

Кроме того, во время нашей проверки терминал то включался, то выключался. Проверить его "начинку" не получилось. В Нацполиции нам пояснили, что новинка пока работает в тестовом режиме, и поэтому возможны перебои в работе.

"Прямо с терминала можно вызвать полицию, если в этом есть необходимость. Он оборудован и сенсорной кнопкой для детей, которые оказались сами на улице и нуждаются в помощи. После того как ребенок ее нажмет, полицейские сразу выйдут к терминалу. С помощью устройства можно записаться на прием к следователю, выбрав удобное для себя время. Также тут можно быстро найти телефон и адрес своего участкового и ближайшего отделения полиции", — объясняют в ГУ НП Киева.

Неполадки обещают устранить, а вскоре открыть еще два таких терминала у райотделов — в Голосеевском (Голосеевская, 15) и Шевченковском (Герцена, 9) районах.

ДЛЯ ТУРИСТОВ

По городу установлено 70 терминалов для гостей и туристов, при помощи которых можно посмотреть карту, новости, афишу концертов, маршруты транспорта к разным объектам. Один такой терминал (с информацией на украинском, русском и английском языках) мы нашли рабочим на Вокзальной площади.

Фото: А.Бойко, "Сегодня"

Кстати, на Центральном ж/д вокзале исправно выполняет свои функции и терминал для покупки билетов на экспресс до аэропорта "Борисполь". 

Фото: А.Бойко, "Сегодня"

ПАРКОВКА 

Рабочими до сих пор остаются и паркоматы. К примеру, возле Южного вокзала активировать паркомат можно нажатием любой кнопки. Напомним, стоимость одного часа парковки — 10 грн. Правда, сдачу автомат не выдает, поэтому сразу готовьте мелкие купюры.

Фото: А.Бойко, "Сегодня"

Ранее руководитель НПУ поделился секретами переоснащения полиции, рассказал об отношении к легализации оружия, реакции общества на резонансные преступления против журналистов и активистов, а также о том, что общего между ними и правоохранителями.

Также мы писали, что все подразделения полиции Киева переведены на усиленный вариант несения службы в связи с проведением президентских выборов 31 марта.

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Тег Киев, полиция, паркомат, терминалы

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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