Глава Нацполиции Сергей Князев: "Заменим автоматы Калашникова на пистолеты-пулеметы"

Руководитель НПУ поделился секретами переоснащения полиции, рассказал об отношении к легализации оружия, реакции общества на резонансные преступления против журналистов и активистов, а также о том, что общего между ними и правоохранителями

Самый главный полицейский. Не нравится, когда называют шефом, но не забывает, с чего начиналась служба. Фото: пресс-служба Нацполиции.

Глава Нацполиции Сергей Князев: "Заменим автоматы Калашникова на пистолеты-пулеметы" Игорь Серов , Александр Ильченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/892/52b/5c989252bc3f0.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/892/52b/5c989252bc3f0.png 2019-03-25T10:50:00+02:00 Украина Руководитель НПУ поделился секретами переоснащения полиции, рассказал об отношении к легализации оружия, реакции общества на резонансные преступления против журналистов и активистов, а также о том, что общего между ними и правоохранителями

Имя: Князев Сергей Николаевич

Ро­дил­ся: 18.10.1971

В органы внутренних дел пришел в 1992-м рядовым милиционером отдела Госслужбы охраны в Белой Церкви. Через три года стал оперуполномоченным, затем — старшим опером. С апреля 2002-го — начальник уголовного розыска горотдела милиции. В 2008 году — начальник угрозыска ГУ МВД в Киевской области. В 2014-м — замначальника главка в Донецкой. В 2015-м возглавил Закарпатскую милицию, в 2016-м — Ровенскую. С ноября того же года — руководитель угрозыска Национальной полиции Украины, с 8 февраля 2017-го, победив в конкурсе, стал руководителем НПУ. Генерал полиции первого ранга. Окончил Нацакадемию внутренних дел. Кандидат юридических наук. Заслуженный юрист Украины. За героизм и личное мужество награжден орденом Данилы Галицкого... О себе рассказывать не любит. Разведен. Двое взрослых сыновей, 8-летняя дочь и 4-летняя внучка. Бывает резок, категоричен. Общаться предпочитает на государственном языке. На столе лежат литературные альманахи. Но на вопрос, что рекомендовал бы из прозы и поэзии, сказал: "Это очень индивидуально, у каждого свои пристрастия".

— Сергей Николаевич, вы во главе Нацполиции более двух лет. Что удалось, чем гордитесь, а что не получилось?

— Вопрос сложный. Всегда думаю, все ли сделал так, как нужно было. И каждый раз под конец дня размышляю, успел ли то, что планировал. 10—12 часов для этого, к сожалению, не хватает. Хотя не скажу, что работаю медленно. Чем бы мог гордиться? Понимаете, есть тактические победы, а есть стратегические решения. Что касается тактических, то я доволен инвестициями в криминальную полицию, и не в последнюю очередь — финансовыми. Львиную часть свободных средств за два бюджетных года мы направили именно туда. Это один из шагов реформирования НПУ.

Шерлок Холмс и детективы

— А на что эти средства пошли — приобретение спецоборудования, обновление автопарка?

— Автомобилей у Нацполиции намного больше не стало. Но научный прогресс, развитие криминологии, криминалистики опережали уровень оснащенности подразделений НПУ современными техническими средствами. Мы отставали в использовании специального европейского инструментария. История дедуктивного метода Шерлока Холмса давно уже не определяет победу над криминалитетом. Есть совершенное оборудование, компьютерные технологии, программное обеспечение, позволяющие работать в десятки, сотни раз эффективнее.

— Как было и как стало?

— Простейший пример. При неувеличении численности личного состава, практически при том же качественном уровне, удалось добиться роста раскрываемости, улучшения качества расследования, установления личностей, розыска преступников. Возможно, это не совсем заметно в цифрах, в сравнении с прежними, довоенными годами. Но по большинству позиций мы превысили результаты, которые были тогда.

Однако реформа правоохранительной системы обязывает проводить ее так, чтобы и рядовые граждане почувствовали перемены. Следственная, судебная практика пока не может удовлетворить ни их, ни нас. Много предстоит сделать для реформирования полиции превенции, то есть предупреждения преступности. Именно эта полиция ближе всех к населению.

Отказываемся от старых УАЗиков, "Жигулей", пересаживаем молодое поколение, — а это уже 15 тысяч новых патрульных, 13 тысяч полицейских в сельской местности, — на современные автомобили. Воспитываем молодежь как сотрудников сервисной службы. Меняется сама форма работы, берем на вооружение опыт наших зарубежных коллег.

— Можете пример привести?

— Ситуация на дорогах меняется, пусть и нет так быстро, как хотелось бы. Но сотрудники останавливают водителей, и это уже не засады, как раньше, не формальные придирки, а обоснованные в большинстве своем причины — превышение скорости, создание аварийной ситуации... В некоторых областных центрах нарушители Правил дорожного движения теперь могут заплатить штраф прямо на месте.

— С помощью специального терминала?

— Так точно! Один из регионов полностью перешел на такую систему. Это еще не вся Украина. Но уже шаг вперед. ПДД — только маленькая часть превентивной деятельности. Так сказать, внешняя ее сторона. Она заметна гражданам. Немало запланировано в реформировании следствия.

— Что и как?

— Предстоит развитие детективной полиции. Так, как это давно практикуется в развитых странах. В Украине существует орган, где есть институт детективов, — НАБУ, но он только недавно создан. А у нас традиционно сильное следствие, со своими наработками, опытом.

— Что от этого обыкновенному гражданину? Украли у него мобильный телефон. А в рай-управлении говорят: "Искать не будем — у нас тысячи других дел". Что поменяется?

— Если гражданин стал объектом преступления, с ним сразу же нужно связаться, собрать доказательства, свидетельства, эффективно расследовать, установить виновного, закрепить вину и довести дело до суда. Хорошо бы по примеру европейской практики установить и страховую компенсацию за причиненный ущерб. Человек почувствует себя защищенным, а его права, закрепленные в Конституции, будут иметь не абстрактный, а конкретный смысл. На это направлены и усилия законодателей — Верховная Рада недавно приняла закон о криминальном проступке. Это серьезный, призванный изменить ситуацию с оказанием сервисных услуг правоохранительными органами закон. Документ на рассмотрении у президента, затем 365 дней на имплементацию, и он вступит в силу.

Одновременно с Патрульной полицией был создан Департамент общественной безопасности — его деятельность также реформируется. За прошлый год около тысячи служебных автомобилей переданы патрульным на места — в районы, села. Заменено около 80% транспортных средств, которые эксплуатировались уже давно. Унифицирована форменная одежда.

Да, пока есть разница между патрульными Киева и поселков, сел. Процесс переучивания требует времени, сил, терпения. Но если ничего не делать, ничего и не изменится. Работы много.

— Что не удалось?

— Есть проекты, которые не успели реализовать. Речь идет не о критических просчетах, которые привели к значительным проблемам. Были неудачи в кадровых вопросах, реализации коммуникативных проектов. Но мы их не драматизируем и не преувеличиваем.

— И все же Нацполицию нередко критикуют.

— Одни — за мягкость. Другие — наоборот, за жесткость. Иногда диаметрально противоположная критика звучит за одно и то же. От политиков. От общественных активистов. От подчиненных. Если конструктивная — реагируем. Важнее, что уровень профессионализма полиции растет. Вот это положительный момент, что бы ни говорили.

— Можете чем-то подкрепить?

— Да. В позапрошлом году в ходе массовых акций, других событий при исполнении служебных обязанностей пострадало около 1500 наших сотрудников. В прошлом — почти вдвое меньше — 850. О чем это говорит? С одной стороны, о снижении градуса политической борьбы, с другой — о том, что полицейские научились действовать грамотнее, профессиональнее.

Конечно, и эта цифра еще достаточно высокая. Но — показательная. Не стоит забывать и еще об одном аспекте — п

о сравнению с предыдущими годами меньше пострадавших и среди участников массовых мероприятий. Потому что полиция меняет концепцию своей работы.

Тяжело в учении. Князев считает, что теория сильна практикой. Фото: пресс-служба Нацполиции

Новый тренд — быть с людьми!

— В чем состоят изменения?

— Мы активно коммуницируем с организаторами, участниками массовых мероприятий. Говорим, что полиция — их помощник. Это наш новый тренд. Нас к этому подвели, убедили европейские коллеги.

Мы обеспечиваем безопасность акции. Выражайте свою волю, свою позицию — полиция вас защитит. Не ограничиваем ваше передвижение, не встречаем в штыки. Готовы сопровождать колонны, где надо, перекрыть движение, обеспечить нормальное функционирование правительственного квартала или другого района, где проходит заявленное мероприятие. Мы выполняем свои функции, а вы соблюдайте закон со своей стороны. И нас услышали. Не без того, чтобы не пытались что-то нарушить. Но это уже не система. И это то, что видно.

— Президентская кампания выходит на финишную прямую. Предвыборная борьба проходит в условиях продолжающихся боевых действий на Донбассе, обострения политической ситуации. Вероятно, и 31 марта не исключены инциденты, конфликты. Готова ли к ним полиция?

— С 25 марта Нацполиция, Нацгвардия, Госслужба по чрезвычайным ситуациям, Государственные пограничная и миграционная службы переходят на усиленный режим. Полиция обязана обеспечить безопасность граждан в ходе предвыборных мероприятий и непосредственно на этапе волеизъявления избирателей, несмотря на любые попытки дестабилизировать ситуацию.

Мы не исключаем, что найдутся заинтересованные в срыве выборов, провокациях, но готовы противостоять им, руководствуясь исключительно законом и предоставленными нам правами.

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— Недавно на базе в Ново-Петровцах прошли учения, где полиция отрабатывала взаимодействие с другими структурами по пресечению возможных правонарушений в ходе голосования. От локализации хулиганов-одиночек на избирательных участках, нейтрализации массовых беспорядков до дезактивации помещений и площадок, где, по легенде учений, были применены радиоактивные и прочие опасные вещества...

— Для обеспечения общественного порядка в ходе выборов будут задействованы более 100 тысяч полицейских, а также личный состав Нацгвардии, других структур. Без четкого взаимопонимания, согласованности нам никак не обойтись. И мы действительно отрабатывали многие вопросы. Наряду с положительными моментами были и те, которые надо подтянуть. Надлежащие выводы сделаны. Замечания учтены. Право на ошибку в ходе тренировок есть. В реальной обстановке — нет. Лучше учиться на чужих ошибках. Из чего и исходим.

Чем МР-5 лучше АКМ и Макарова

— Чем вооружена и будет вооружена наша полиция. Что-то кардинальное появится?

— У нас амбициозная цель — на 90% отказаться от традиционных автоматов Калашникова, пистолетов Макарова, ТТ, заменив их современным европейским оружием. Непрофессионалы часто спрашивают, оправданно ли это, учитывая значительные запасы АКМов и боеприпасов к ним. Отвечаю: оправданно. И уже принято решение о закупке немецких пистолетов-пулеметов МР-5, которыми будет обеспечен каждый патрульный наряд.

— Чем лучше немецкие МР-5?

— В отличие от АК всех модификаций, по тактико-техническим характеристикам это сугубо полицейское оружие. Проще говоря, автомат Калашникова создавался для военных, чтобы убивать. У полиции другие задачи. Перед нами не враги, а правонарушители. Наша задача — сохранить жизнь преступника и сберечь собственную. МР-5 — менее летальное оружие. И гораздо эффективнее для обезвреживания правонарушителя. Это тоже черта сервисной службы.

Хотя подразделения полиции, задействованные на Востоке Украины и временно подчиненные командующему ООС генералу Наеву, оснащаться немецкими пистолетами-пулеметами не будут. Их задачи остаются прежними.

— Винницкое предприятие "Форт" выпускало одноименные пистолеты и другия вооружения. Ими оснащались подразделения МВД. Были и совместные с израильскими специалистами разработки, в частности скорострельные штурмовые винтовки. Они востребованы Нацполицией или забыты?

— Названные вами средства поражения используются в отдельных подразделениях ВСУ и спецподразделениях Нацполиции. Штурмовые винтовки хорошо показали себя на Востоке Украины. Они достаточно эффективны. У нашего спецназа КОРД (корпус оперативно-внезапного действия), других структур на вооружении находятся те стволы, которые заложены в их функционал. Вот у штурмового КОРДа, поверьте на слово, МР-5 точно не будет. Будет то, о чем уже сказал.

— Продолжая оружейную тему — страна наводнена и стволами, и боеприпасами. Как относитесь к легализации огнестрельного оружия, чтобы человек мог и себя, и семью защитить?

— Небольшое отступление. Мне приходилось работать в ведомственных архивах. И еще до начала боевых действий на Донбассе увидел в областном архиве отчет начальника уголовного розыска за 1954 год. Там были разные позиции работы сыщиков, но первый, самый важный пункт назывался — "О последствиях войны". После окончания Второй мировой прошло почти десять лет, а главным для УГРО было то, к чему она привела... Теперь война снова пришла на нашу землю и продолжается. И ее горькое наследие, в том числе связанное с оружием, боеприпасами, еще многие годы будет напоминать о себе...

— Так вы за или против свободного обращения оружия, чтобы легально защититься от преступников?

— А что мешает сейчас? Ничего! На сегодняшний день в стране зарегистрировано около 900 тысяч единиц охотничьего оружия. Разве оно не летальное? Кто запрещает использовать его для самозащиты? Никто. Закон такое право предоставляет. Но эта история почему-то забывается. Читайте закон.

Генерал не согласен. В оценках бывает резок и бескомпромиссен. Фото: пресс-служба Нацполиции

Общее у полиции, журналистов и активистов

— Участились преступления против сотрудников СМИ. Перед встречей с вами общались с главой НСЖУ. По данным Сергея Томиленко, за два последних года таких фактов 175. О чем это свидетельствует?

— О высоком градусе политических и протестных настроений в стране. И острой реакции общества.

— Почему?

— Журналистов, как и общественных активистов, многое роднит с полицейскими. Как правило, это люди с активной жизненной позицией, неравнодушные, вникающие в негативные явления, вскрывающие, как врачи, гнойники... Журналисты, правда, получают зарплату, а общественные активисты работают на добровольных началах, но часто то, чем они занимаются, вызывает недовольство, агрессию тех, о ком они рассказывают, и поддержку простых людей. Они понимают, что те рискуют, но честно делают свое дело. И к сожалению, становятся объектами преступлений. Не бытовых. А связанных с препятствованием законной профессиональной деятельности журналистов. Есть в Уголовном кодексе статья 171, и ответственность за такие действия – от штрафа до ограничения свободы, лишения права занимать определенные должности...

— До суда доходит редко...

— Мне пришлось работать в Ровно. Там есть острое интернет-издание, выступающее с разоблачительными материалами. Естественно, это нравится не всем. Журналистам угрожали, поджигали офис, жилье... Не хочу хвастаться, но виновных мы нашли. Они дали показания в суде и назвали заказчиков. Так действительно бывает не всегда. Как и собрать доказательства, закрепить признания. В этой ситуации первоначальная версия подтвердилась — преследования журналистов были связаны с их профессиональной деятельностью... Общество очень чувствительно к подобным фактам, не так, как еще 10—15 лет назад. И спрашивает с органов власти, и с полиции в том числе, как она расследует преступления, почему и в чем недорабатывает. Да, раскрываемость такого рода преступлений на уровне 30% — явно недостаточно. Что ж, резервы есть... Но скажу и другое. Когда-то журналиста могли припугнуть в подъезде. Сейчас принесли РПГ-7 и выстрелили. Последствия — тяжелые, взрыв реактивного снаряда в жилом доме или на улице — это серьезная угроза жизни, здоровью многих людей.

— Правильно ли мы вас поняли, что журналисты в первую очередь сами должны отдавать отчет в опасности своей работы?

— И журналисты, и активисты. Если они ведут расследования, то осознают степень риска, реальность угроз. Возьмите для примера Словакию. Убийство журналиста привело к изменениям в правительстве. Кстати, там к полиции было меньше всего вопросов. Тем не менее преступление вызвало огромный резонанс и привело к кризису. Общество не намерено выслушивать обещания. И если вдруг случится, что работа нашей Национальной полиции вызовет справедливые нарекания, я поступлю по совести — уйду в отставку. Надо иметь мужество принять разумное решение. Ты же не гвоздями прибит к этому креслу. Не справляешься — уступи другому.

— По данным ГПУ, в прошлом году было больше умышленных убийств, чем в предыдущем — 5557 против 5100.

— Цифра, которую приводит ГПУ, включает и тех, кто подвергся насильственной смерти, и тех, кто скоропостижно скончался в условиях неочевидности, при невыясненных обстоятельствах, и без вести пропавших— ушел человек и не вернулся... Со временем многое проясняется и, соответственно, квалифицируется уже по-другому. Исчезнувшие находятся. Или мы разыскиваем. Либо после вскрытия оказывается, что неожиданно умерший перед этим долго болел... А оформленные ранее статданные уже вошли в отчеты. Туда же, кстати, включались потери в результате боевых действий в Донецкой и Луганской областях. Потом в эти сведения были внесены коррективы. И теперь такие потери условно обозначаются как "Смерть на войне". За 2018-й год нами было зарегистрировано 1508 умышленных убийств. Это меньше, чем в предыдущие. Например, в 2015-м — 3004, годом позже — 1726. Насильственная преступность идет на спад.

— То есть обычная коллизия: не пришел с работы домой, семья волнуется — в райотделе сразу отреагируют на заявление?

— Да. Сразу.

— Раньше говорили: подождите, найдется, загулял где-то...

— Бывало и такое.

— Но три дня заявление не принимали!

— Открою вам страшную тайну: на законодательном уровне такого не было! Это была просто милицейская условность.

— Да нет! Если и принимали, то не регистрировали.

— Послушайте, мой стаж работы в правоохранительных органах — 28 лет!

— Мы изучили вашу биографию.

— Я хорошо знаю, о чем говорю. И за свои слова отвечаю.

Напомним, ранее "Сегодня" разбирались в том, как работает "детская" полиция в Украине. Преступления против детей — особо чувствительная тема для любого общества, в том числе и нашего.

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АВТОРЫ: Игорь Серов , Александр Ильченко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.