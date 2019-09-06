ТОП старых и молодых лестниц Киева: поднимаемся на древнюю гору и гуляем у фуникулера

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Вчера в столице появилась новая туристическая локация: соорудили и торжественно открыли еще одну прогулочную лестницу в центре. Сегодня предлагаем присмотреться не только к этому объекту, но и прогуляться по другим знаменитым лестницам. Тем более что все они находятся в пешей доступности друг от друга. Но силами все же запаситесь — они понадобятся, ведь преодолеть придется не одну сотню ступеней.

Новый спуск возле Андреевской церкви

По новой лестнице можно спуститься от Андреевской церкви по склону на Аллею художников и к смотровым площадкам (верхний вход ищем правее от центральных ворот храма). На первый взгляд, лесенка довольно скромная — ступени из дерева, железные перила и основание, никаких вычурных изысков в оформлении. Но, однозначно, здесь можно сделать много новых фото на фоне величественной Андреевской церкви, а в темное время суток конструкция красиво подсвечивается.

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Большая лестница для романтических прогулок

Не забудем прогуляться и по шикарной широкой лестнице с Пейзажной аллеи на Воздвиженку. Ее соорудили год назад вместо "уставшей" старой. Лестница состоит из 247 ступеней. Перепад высот между верхней и нижней площадкой — 32 метра, а общая длина маршрута составляет около 200 метров. На площадках между пролетами есть лавочки, так что если устали — можно и передохнуть. А вечером здесь очень романтично — лестница подсвечивается. Правда, не стоит забывать, что вы будете под прицелом видеокамер.

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Взбираемся на горы и любуемся видами

Еще две лестницы ищем на легендарном Андреевском спуске. Одна из них спряталась сразу за Замком Ричарда (дом №15). Поднимаемся по узеньким ступеням и попадаем на большую, правда, немного неухоженную смотровую площадку.

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня Реклама

Отсюда открывается невероятный вид: сотни киевских зданий, строящийся Подольско-Воскресенский мост, Днепр.

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня В тренде Вопрос был не в легализации оружия: автора петиции разочаровал ответ Зеленского

На другой стороне спуска, между домами №22 и 20-б, расположен "вход" на таинственную Замковую гору. Лестница здесь была построена в 1994 году, но через два десятка лет она тоже пришла в упадок. Так что ее пришлось основательно реконструировать. В 2013 году открыли уже обновленную, полностью железную конструкцию с узорчатыми площадками и дубовыми перилами. С этой горы панорамы можно оценить с разных ракурсов — рассмотреть и Подол, и Воздвиженку.

Путь вдоль фуникулера по дорожке-змейке

А теперь прогуляемся по Аллее художников от Андреевского спуска до парка "Владимирская горка", не забывая любоваться видами Киева. Через несколько сотен метров перед нами еще одна обновленная лесенка, ведущая вверх по склону к верхней площадке фуникулера. Сначала несколько бетонных ступеней, потом три десятка деревянных, а дальше до самой верхушки горы и входа в парк нас ведет дорожка-змейка с импровизированными ступенями из камня. Обратите внимание и на перила. Для них выбрали декор в виде крестов — как-никак места здесь святые.

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Спускаемся к памятнику, как сто лет назад

Одна из самых знаменитых столичных лестниц ведет от Владимирского спуска к памятнику Магдебургскому праву. Теперь по ней можно не только прогуляться, но и рассмотреть с высоты — над ней возвышается новый пешеходный стеклянный мост. Лестница, которую мы видим сегодня, была построена в 2013 году, но ее история началась еще в XIX веке. Изначально на этом месте была лишь протоптанная к памятнику дикая тропа. В 1880-е годы на ее месте обустроили дубовую лестницу, а в XX веке на смену ей пришла железобетонная. Увы, время никого и ничего не щадит. И эта лестница не стала исключением. Всего семь лет жители видели здесь неприглядную картину. К счастью, лестницу отстроили заново, сохранив максимально ее аутентичный вид.

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Ранее мы писали о топовых местах на малоизвестной столичной Шулявке, которые стоит посетить.

Напомним и о Куреневском парке, который не так давно открылся после глобальной реконструкции.

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