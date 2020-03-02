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"Трактор шайтанамана": кому в Киеве принадлежит техника с колоритным ковром (фото)

2 марта, 14:45

Александр Марущак

На выходных колоритный трактор работал на уборке улицы

На столичных Позняках снова заметили необычный трактор, который в социальных сетях киевляне уже прозвали "Трактор шайтанамана". Мотор трактора украшает настенный ковер, которым водитель заботливо утеплил свой агрегат.

Оказывается, трактор состоит на балансе Дарницкого дорожно-эксплуатационного управления. На выходных он был задействован на проспекте Григоренко. Трактор с колоритным ковром ехал вдоль обочины, периодически делая остановки, а несколько сотрудниц дорожной службы подметали обочину и тротуары. Собранный мусор женщины грузили на прицеп.

Водитель трактора – мужчина средних лет. Он явно не любит популярность. Шофер пытался побыстрее отъехать от остановки, чтобы не общаться на тему необычного украшения.

"Меня и мой трактор уже сделали звездами интернета. Хотя я просто оберегаю мотор этой техники от холода и пыли – завесил мотор частью ковра. Говорить не о чем, мне работать нужно", – рассказал нам водитель транспортного средства.

Ранее в "Киевавтодоре" нас заверили, что такого трактора у них нет на балансе. Теперь там сказали, что будут разбираться в ситуации.

"Вся техника, которая работает на улицах столицы, должна быть унифицированной, одинакового образца. То есть на моторах не должно быть никаких картонок, телогреек и тем более ковров. Мы свяжемся с нашей дорожной службой Дарницкого района, и технику приведут в порядок. В таком виде он не может работать на улицах города", – заверили нас в "Киевавтодоре".

Кстати,в Киеве можно встретить и другие необычные машины. Так, на улицах столицы заметили автомобиль, который был обит мягкой розовой тканью. В социальных сетях "плюшевую машинку" сравнили с автомобилем героев фильма "Тупой и еще тупее", поскольку она была без номерных знаков.

Еще больше необычных машин, которые словно сошли с обложек комиксов или попали к нам из будущего, можно было увидеть в Лос-Анджелесе на выставке футуристических машин. Подробности – в сюжете "Сегодня":

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Киев техника машины трактор ковер

Источник: Сегодня

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