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Киевлян удивила машина, похожая на мягкую игрушку

14 ноября, 09:09

Авто в розовой обивке ездило по городу без номерных знаков

Фото: Юлия Викторова/Добрый Киев

Фото: Юлия Викторова/Добрый Киев

Киевляне обратили внимание на необычную машину, которая накануне ездила по столичным улицам без номерных знаков.

Так, автомобиль, который обит мягкой розовой тканью, сначала заметили на Нивках, сообщается в паблике "Добрый Киев" в Facebook. Позднее выяснилось, что транспортное средство видели и в других районах.

При этом в комментариях пользователи сравнили машину с автомобилем героев фильма "Тупой и еще тупее", которые также ездили без номерных знаков.

Кроме того, накануне в центре Киева пешеходы заметили дорогой автомобиль с откидным верхом, водитель которого стал "героем парковки": желтый Pontiac едва ли не полностью перегородил тротуар.

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/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Напомним, в городе началась активная борьба с нарушителями парковки. Таким водителям грозят не только штрафы, но и эвакуация машин. "Сегодня" разбирались, чьи авто забирают на штрафплощадки в первую очередь и сколько придется заплатить. Кстати, сам реестр админнарушений пока работает в тестовом режиме, но скоро должен пройти регистрацию в Минюсте.

Ранее мы писали, что в центре Киева устроили рейд на "героев парковки".

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на крышах общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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Киев машина нивки

Источник: Сегодня

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