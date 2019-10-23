Названа причина смога в Киеве: специалисты провели замеры воздуха

Фото: Влад Филипенков, Facebook

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Киевляне бьют тревогу: город уже третий день задыхается от смога и едкой гари. Плюс ко всему над столицей с наступлением сумерек собирается туман и держится до утра. Горожане страдают от удушья и головной боли. Очень много жалоб поступает со столичных Позняков, Осокорков, Оболони и Троещины. "Сегодня" выясняли, что происходит и когда горожане смогут нормально дышать.

Активисты и экологи говорят, что проблема кроется во вредных выбросах от некоторых столичных предприятий. А официальную информацию от том, что причина едкого смога в сожжении листьев, называют бредом.

"Вы действительно считает, что во время тумана должно вонять дерьмом и люди должны задыхаться?! Этот воздух раздирает горло, от длительного пребывания на улице болит голова! Хватит нести пургу о листьях, которые жгут, это единичные случаи, какое массовое разжигание печек?", – написал на своей странице в соцсети Геннадий Синцов, экс-глава Дарницкого района.

В мэрии утверждают, что проблемы с воздухом в Киеве возникли из-за погодных условий и тумана.

"Ситуация по промышленным предприятиям не поменялась по городу. Они как работали в плановом режиме, так и продолжают работать. Никаких аварийных ситуаций или аварийных выбросов в атмосферу не зафиксировано. Также никаких пожаров в Киеве и области, которые могли бы повлиять на экосистему нет. Да, есть локальные возгорания на торфяниках, но там очень меленькие площади и пожарные ГСЧС Киевской области оперативно их ликвидируют ", – рассказал сайту "Сегодня" Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА.

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По мнению чиновника, причина смога – в многокилометровых пробках и загруженности дорог транспортом.

"Смог – это продукт нашей с вами жизнедеятельности: транспорт с вредными выхлопами, горящие листья, твердотопливные котлы, которые массово установили жители частного сектора, и некоторые котельные, которые начали работать в начале отопительного сезона. Плюс ко всему – погодные условия, которые не способствуют тому, чтобы этот смог рассеивался. Он держится плотным слоем над городом", – утверждает Роман Ткачук.

Он добавляет, что вчера сотрудники санэпидстанции совместно с представителями института общественного здоровья им. Марзеева проводили замеры воздуха.

"Специалисты фиксируют продукты горения только вдоль трасс, где есть скопление автотранспорта, и вдоль проезжих частей по городу. В других местах превышения вредных веществ не обнаружено. Замеры проводят каждое утро в самых проблемных частях столицы – Бессарбская площадь, проспект Победы. Я бы советовал киевлянам не находиться и не гулять возле автодорог, до тех пор, пока ситуация не улучшится. Это произойдет, когда поменяется погода. Сейчас лучше не заниматься спортом на свежем воздухе и желательно отказаться от пробежек", – добавляет Ткачук.

В мэрии говорят, что проблемы с воздухом в Киеве присутствуют всегда, даже летом, когда образуются пробки.

"В городе 1 миллион 300 тысяч автомобилей, плюс транзитный транспорт. Все это в комплексе с погодой влияет на состояние воздуха. Например, по Дарницкому району мы работаем уже два месяца. В частности, на проспекте Бажана регулярно делаем замеры воздуха и ничего кроме продуктов горения и некоторых вредных веществ мы не находим. Проблема как раз в пробках! Вот пока мы с вами разговариваем – на мосту Патона огромный затор. Стоят машины в четыре ряда! Как вы считаете, каким будет качество воздуха в этом районе? Нам закидывают опыт европейских столиц. Там на уровне государства следят за состоянием воздуха и используют только экологически чистый транспорт. А что у нас? Старые автомобили с вредными выхлопами из Европы массово переезжают к нам. Каждый второй автомобиль на евробляхах оставляет за собой черный столб дыма", – заверяет Роман Ткачук.

Жители Дарницкого района считают, что воздух возле их домов загрязняют местный мусоросжигательный завод и Бортническая станция аэрации.

"У нас на Харьковском шоссе просто невозможно дышать уже третий день. Едкая гарь режет глаза. На прогулки с годовалым сыном выходим в марлевых повязках, но они мало помогают при резком запахе гари. Как по мне, она исходит от местного мусоросжигательного завода и Бортнической станции аэрации", – жалуется местная жительница Татьяна Митрофанова.

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В мэрии уверяют, что пытаются изменить ситуацию.

"Безусловно с указанными предприятиями есть проблемы, но они решаются. Бортническая станция аэрации дает неприятный запах, а мусоросжигательный завод на 99% выпускает из своей трубы пар. Его котлы работают при температуре горения до тысячи градусов, при такой температуре все выгорает, даже урановые соединения. К тому же жители Дарницкого района могут наблюдать за температурой горения котла, там поставили видеокамеры. На заводе стоят механические фильтры, которые собирают пыль. Сейчас решается вопрос по установке фильтров химической очистки, чтобы вообще снять проблематику мусоросжигательного завода", – аргументирует Роман Ткачук.

Кроме того, в Дарницком районе ввели ограничения на въезд крупногабаритного транспорта на проспект Бажана со стороны Борисполя с 7:00 до 10:00. Например, сегодня утром было остановлено 130 крупных автомобилей на въезде в город. Это делается для того, чтобы снизить нагрузку трафика в утренний час пик и улучшить ситуацию по городу. После 10:00 фуры пропускают в город.

Напомним, густой туман накрыл столицу утром 21 октября. Жители Киева выкладывали в социальных сетях фото затянутого дымкой города.

В Украине наблюдается привычная для осени концентрация загрязняющих веществ в воздухе, ничего аномального не происходит, констатирует директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида:

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