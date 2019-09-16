В Киеве по утрам ограничат въезд грузовиков в город

С 19 сентября фуры не будут пускать по утрам со стороны Борисполя

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В Киеве с 19 сентября каждое утро с 7:00 до 10:00 будут ограничивать въезд грузового транспорта в столицу со стороны Борисполя, чтобы снизить загрязненность воздуха в городе. Такое решение принято на заседании постоянной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщили в КГГА

Ограничения вводятся, чтобы уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха и разгрузить движение. Ограничения на въезд будет действовать на постоянной основе.

В КГГА отмечают, что состояние воздуха в Киеве мониторят постоянно. Круглосуточно работает передвижная лаборатория Коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС). Особое внимание уделяют территориям, где наблюдается наибольшая задымленность – в жилых массивах на Левом берегу столицы.

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По данным горадминистрации, рост количества пожаров за последний месяц существенно повлияло на состояние воздуха в столице. За последний месяц под Киевом произошло более 800 возгораний, что почти в 7 раз больше, чем за аналогичный период в июне-июле. Только вчера, 15 сентября, в Киевской области зафиксировано 68 пожаров на общей площади 72,132 га. Спасатели Киева сотрудничают с соответствующими службами области, чтобы совместными усилиями бороться с огненной стихией.

Напомним, пока в Киеве выясняют причины смога и неприятного запаха на Левом берегу, жители окрестностей столицы заявляют об экологической катастрофе. Так, в считанных километрах от Киева работает "завод", который сжигает шины, добывая "легкую нефть". Едкий дым люди чувствуют даже в нескольких километрах от опасного производства, а по соседству с "заводом" пасутся коровы с молочной фермы и растут овощи в теплицах. И такой "нефтяной завод" в столичном регионе – далеко не единственный. "Сегодня" выяснили подробности экологического скандала.

Люди в Киеве уже несколько дней подряд невозможно дышать и жалуются, что практически во всех районах столицы наблюдается смог и запах гари. При этом датчики по городу показывали уровень загрязнения воздуха в некоторых районах на отметке 139 при норме до 50.

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