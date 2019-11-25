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Три станции киевского метро переоборудуют для людей с особыми потребностями. На Арсенальной, Сырце и Университете планируют облегчить доступ людям с инвалидностью и изменить визуальную навигацию для пассажиров с нарушением зрения.

Еще два года назад Виталий не мог попасть на станцию Святошино без посторонней помощи.

"Меня три человека тогда спускало по лестнице. Сейчас я могу приехать на эту станцию без помех, самостоятельно попасть прямо на платформу", – рассказывает Виталий Пчолкин, житель Бучи.

Здесь после ремонта обустроили лифты и подъемники для маломобильных людей. Они открываются автоматически – с помощью сенсорных кнопок.

Теперь Киевский метрополитен отремонтирует станции Университет, Арсенальную и Сырец. Их, насколько это возможно, приспособят для доступа маломобильных граждан – людей с инвалидностью, с нарушением зрения, для пенсионеров и женщин с маленькими детьми.

Наталья Макогон, пресс-секретарь Киевского метрополитена:

"Понятно, что лифтов на таких станциях не поставишь. Это, конечно, можно сделать, но это, фактически, все равно, что построить рядом еще одну новую станцию".

На этих трех станциях заменят визуальную навигацию – увеличат шрифт, которые будут иметь контрастный цвет, и сделают надписи шрифтом Брайля. Благодаря тактильной плитке на полу люди с нарушением зрения могут самостоятельно дойти до вагонов метро. А для людей с инвалидностью – облегчат доступ к входу. Вместо старых дверей на станциях обустроят стеклянные-ударопрочные. Ширина последних составит 90 сантиметров – чтобы хорошо помещалась тележка или багаж. А чтобы спуститься по эскалатору и переместиться между станциями – можно будет бесплатно заказать сопровождение. Позвонить не позднее, чем за час, по номеру на сайте.

"Я заранее, когда планирую свой маршрут, звоню, говорю, что я буду через 20-30 минут и сразу говорю, куда я буду идти. И они просто сопровождают меня по всему маршруту", – говорит Виталий.

Кроме того, на Арсенальной, Сырце и Университете заменят системы пожарной безопасности, все электросети и освещение. Тендеры состоятся уже в ближайшие недели. А на ремонт всех трех станций выделят почти 60 миллионов гривен.

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