Впервые в Украине: житель Луцка с синдромом Дауна получил университетский диплом

Богдан Кравчук выбрал исторический факультет и получил степень бакалавра

Фото: Facebook

Житель Луцка Богдан Кравчук – первый в Украине юноша с синдромом Дауна, получивший высшее образование. Диплом бакалавра Богдану вручили в Восточноевропейском национальном университете им. Леси Украинки.

"Помню 5 лет назад мы с его мамой боролись за право на высшее образование. Оказалось, что советскую норму с 70-х годов о запрете на высшее образование люди с особыми потребностями все-таки могут побороть, благодаря современным подходам к образованию. Большое спасибо людям, которые поняли и поддержали право особых детей на высшее образование", – сообщила в Facebook сотрудница Института Национальной памяти Леся Бондарук.

Все эти 5 лет Богдан добросовестно учился и часто был успешнее обычных студентов.

"Они могли прогулять, недоучить а Богдан так любит историю, что не мог быть другим и не мог подвести высокое доверие к своим возможностям. В его успехах большая заслуга мамы – Евгении Кинах, которая была неизменным ассистентом своего любимого студента", – пишет Бондарук.

Возможно, пример Богдана дарит надежду для многих родителей особых детей, ведь если верить в своих детей и развивать их возможности, то мечты сбываются. Того же мнения придерживаются и пользователи соцсетей, ведь новость о выпускнике вызвала большой ажиотаж.

Теперь родственники Богдана надеются, что для него найдется работа по специальности, и он сможет самостоятельно зарабатывать на жизнь.

Напомним, в Украине все больше людей с синдромом Дауна активно социализируются. Они становятся режиcсерами, сценаристами, тем более, что, по словам психологов, они имеют большой талант к искусству.

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Также мы сообщали, что в Харькове дети с синдромом Дауна взялись за необычное дело.

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