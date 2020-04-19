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Смог в Киеве и пожары в Чернобыле: видео брифинга ГСЧС

19 апреля, 12:07

Сергей Мартынец

В последнее время смог и неприятный запах не покидали Киев

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям дала онлайн-брифинг относительно текущей метеорологической обстановке и ситуации с пожарами в экосистемах на территории Украины.

Спасатели рассказали, что происходит с воздухом в столице и в других населенных пунктах вблизи крупных пожаров в Киевской и Житомирской областях, а также какая ситуация с самими возгораниями.

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Как сообщали в ГСЧС относительно ситуации с пожаром в Чернобыльской зоне, то по состоянию на сегодняшнее утро основные усилия направлены на локализацию четырех очагов (с. Корогод, с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки – с. Буряковка), где тлеют пеньки, остатки древесины и два торфяника. Спасатели утверждают, что угрозы объекту укрытия на ЧАЭС, хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам Зоны отчуждения нет.

В Житомирской области, где люди в сгоревших селах самостоятельно разбирали пожарища, на данный момент остается девять очагов горения, из которых пять локализованы, а на четырех продолжаются работы по ограничению их распространения. В отселенных населенных пунктах (с. Острова, с. Лычманы, с. Средняя Рудня, с. Нижняя Рудня и с. Верхняя Рудня) огнем уничтожено 39 зданий, некоторые из которых самовольно использовались населением как дачные участки, спасено 45 зданий.

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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Чернобыль смог пожар ГСЧС житомирская область

Источник: Сегодня

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