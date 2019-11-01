У Кличко отчитались, когда достроят Шулявский мост

Его закончат до конца года

Фото: КГГА

До конца текущего года планируют закончит строительство многострадального Шулявского путепровода. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на странице в Facebook.

Более того, отмечается, что на путепроводе работы продолжаются днем и ночью, а все ответственные службы придерживаются максимально графика работ.

"Рабочую неделю начинаем с проверки важных инфраструктурных объектов. Строительные работы на Шулявском путепроводе идут очень активно и днем, и ночью. Все службы максимально придерживаются графика работ", – написал Поворозник.

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Сегодня в своем посте он подчеркнул, что завершаются последние организационные приготовления к запуску движения автотранспорта новым участком Большой Окружной дороги – от проспекта Рокоссовского до улицы Семьи Кульженко.

"Таким образом, разгрузим площадь Тараса Шевченко. Проверил лично – минус 10 минут в пути", – отметил он.

Однако пока что конкретных дат окончания работ он не называет.

Новости "Сегодня" сообщали, что движение по мосту было закрыто в марте. В апреле Шулявский путепровод (один из самых загруженных в столице) полностью разобрали, а закончить все работы, включая постройку нового моста, обещают к концу этого года. Стоимость работ оценивается в около 830 млн гривен, у генподрядчика уверяют, что все работы идут по графику.

Отметим, что Шулявский путепровод в столице должны достроить до конца декабря. Специалисты из Нидерландов уже установили третий пролет. Работы проводят достаточно быстро. Говорят, что благодаря современным технологиям. А потому и движение транспорта перекрывают на минимальные сроки.

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