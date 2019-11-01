Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,82
27,68

У Кличко отчитались, когда достроят Шулявский мост

1 ноября, 15:00

Его закончат до конца года

Фото: КГГА

Фото: КГГА

До конца текущего года планируют закончит строительство многострадального Шулявского путепровода. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на странице в Facebook.

Более того, отмечается, что на путепроводе работы продолжаются днем и ночью, а все ответственные службы придерживаются максимально графика работ.

"Рабочую неделю начинаем с проверки важных инфраструктурных объектов. Строительные работы на Шулявском путепроводе идут очень активно и днем, и ночью. Все службы максимально придерживаются графика работ", – написал Поворозник.

Реклама

Сегодня в своем посте он подчеркнул, что завершаются последние организационные приготовления к запуску движения автотранспорта новым участком Большой Окружной дороги – от проспекта Рокоссовского до улицы Семьи Кульженко.

"Таким образом, разгрузим площадь Тараса Шевченко. Проверил лично – минус 10 минут в пути", – отметил он.

В тренде
Прощай, жетон: как менялась система оплаты проезда в метро Киева за все годы его существования

Однако пока что конкретных дат окончания работ он не называет.

Новости "Сегодня" сообщали, что движение по мосту было закрыто в марте. В апреле Шулявский путепровод (один из самых загруженных в столице) полностью разобрали, а закончить все работы, включая постройку нового моста, обещают к концу этого года. Стоимость работ оценивается в около 830 млн гривен, у генподрядчика уверяют, что все работы идут по графику.

Отметим, что Шулявский путепровод в столице должны достроить до конца декабря. Специалисты из Нидерландов уже установили третий пролет. Работы проводят достаточно быстро. Говорят, что благодаря современным технологиям. А потому и движение транспорта перекрывают на минимальные сроки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

строительство ремонт шулявский путепровод шулявский мост

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Названа причина смога в Киеве: специалисты провели замеры воздуха
Названа причина смога в Киеве: специалисты провели замеры воздухаДругие новости
Зеленский передал на приватизацию пять предприятий, включая отель
Зеленский передал на приватизацию пять предприятий, включая отель "Днепр"Экономика
Китайцы построят
Китайцы построят "кольцо" вокруг КиеваТранспорт
Под Киевом пожарные спасли очаровательного щенка
Под Киевом пожарные спасли очаровательного щенкаДругие новости
Испытание смогом: где самый грязный воздух в Киеве и когда это пройдет
Испытание смогом: где самый грязный воздух в Киеве и когда это пройдетДругие новости
В Гидропарке грядет большой ремонт: власти рассказали, как планируют изменить остров в Киеве
В Гидропарке грядет большой ремонт: власти рассказали, как планируют изменить остров в КиевеДругие новости

Новости партнеров

Loading...
загрузка...